«Зенит» заплатит за Молло около 3 млн евро, игрок будет получать примерно 2 млн в год
Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло близок к переходу в «Зенит».
27-летний французский хавбек сегодня проходит медосмотр в Санкт-Петербурге.
Сумма отступных в контракте Молло составляет около 3 миллионов евро, за эти деньги «Зенит» и выкупит футболиста.
Молло подпишет контракт с новым клубом на 3,5 года и будет зарабатывать около 2 миллионов евро в год.
В этом сезоне Молло сыграл в 12 матчах РФПЛ, забил 5 голов и отдал 3 голевых передачи. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Геннадий Орлов: «Молло – секонд-хенд, который не нужен российскому футболу»
Витцель в Китае, «Спартак» ждет Луиса Адриано: все трансферы России
Опрос
Чей состав лучше: «Спартака» или «Зенита»?
- У "Спартака"40%
- У "Зенита"60%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.