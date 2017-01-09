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    «Зенит» заплатит за Молло около 3 млн евро, игрок будет получать примерно 2 млн в год

    Теги Зенит Крылья Советов Премьер-лига Россия возможные трансферы Йоан Молло

    Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло близок к переходу в «Зенит».

    27-летний французский хавбек сегодня проходит медосмотр в Санкт-Петербурге.

    Сумма отступных в контракте Молло составляет около 3 миллионов евро, за эти деньги «Зенит» и выкупит футболиста.

    Молло подпишет контракт с новым клубом на 3,5 года и будет зарабатывать около 2 миллионов евро в год.

    В этом сезоне Молло сыграл в 12 матчах РФПЛ, забил 5 голов и отдал 3 голевых передачи. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.

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