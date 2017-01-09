«Зенит» заплатит за Молло около 3 млн евро, игрок будет получать примерно 2 млн в год

Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло близок к переходу в .

27-летний французский хавбек сегодня проходит медосмотр в Санкт-Петербурге.

Сумма отступных в контракте Молло составляет около 3 миллионов евро, за эти деньги и выкупит футболиста.

Молло подпишет контракт с новым клубом на 3,5 года и будет зарабатывать около 2 миллионов евро в год.

В этом сезоне Молло сыграл в 12 матчах РФПЛ, забил 5 голов и отдал 3 голевых передачи. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.

Геннадий Орлов: «Молло – секонд-хенд, который не нужен российскому футболу»

Витцель в Китае, «Спартак» ждет Луиса Адриано: все трансферы России