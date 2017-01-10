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    НХЛ. Овечкин набрал 999-е очко и вышел на 29-е место в истории лиги по голам

    Теги Монреаль Вашингтон Александр Овечкин видео НХЛ Морис Ришар

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в игре с «Монреалем» (4:1) сделал 2 голевые передачи, забросил шайбу, реализовав большинство, и был признан первой звездой матча.

    Россиянин набрал 999 (544+455) очков в 879 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

    Кроме того, Овечкин разделил с Морисом Ришаром 29-е место в истории лиги по числу голов (544). 28-ю позицию в списке занимает Мишель Гуле (548), 27-ю – Рон Фрэнсис (549). Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки – 894 шайбы.

    В 40 играх текущего сезона на счету Овечкина 33 (19+14) очка.

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