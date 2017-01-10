Капитан «Вашингтона» в игре с «Монреалем» (4:1) сделал 2 голевые передачи, забросил шайбу, реализовав большинство, и был признан первой звездой матча.

Россиянин набрал 999 (544+455) очков в 879 матчах регулярных чемпионатов .

Кроме того, Овечкин разделил с Морисом Ришаром 29-е место в истории лиги по числу голов (544). 28-ю позицию в списке занимает Мишель Гуле (548), 27-ю – Рон Фрэнсис (549). Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки – 894 шайбы.

В 40 играх текущего сезона на счету Овечкина 33 (19+14) очка.