Тренер Алексей Мишин рассказал о подготовке своей группы к соревнованиям.

«Наша группа работает в Куршевеле, Лиза Туктамышева готовится к Универсиаде, Саша Петров – к юношескому чемпионату мира, Каролина Костнер – к чемпионату Европы.

Каролина оттачивает флип и лутц, которые у нее восстановлены, но не настолько, как хотелось бы. После сбора в Куршевеле она отправится в Санкт-Петербург, а оттуда – в Остраву на чемпионат Европы.

От Лизы мы ждем тройного акселя, но дождемся ли, я не знаю», – сказал Мишин.