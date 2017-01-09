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    Алексей Мишин: «От Туктамышевой мы ждем тройного акселя, но дождемся ли – я не знаю»

    Теги Каролина Костнер сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева сборная Италии мужское катание женское катание Александр Петров

    Тренер Алексей Мишин рассказал о подготовке своей группы к соревнованиям.

    «Наша группа работает в Куршевеле, Лиза Туктамышева готовится к Универсиаде, Саша Петров – к юношескому чемпионату мира, Каролина Костнер – к чемпионату Европы.

    Каролина оттачивает флип и лутц, которые у нее восстановлены, но не настолько, как хотелось бы. После сбора в Куршевеле она отправится в Санкт-Петербург, а оттуда – в Остраву на чемпионат Европы.

    От Лизы мы ждем тройного акселя, но дождемся ли, я не знаю», – сказал Мишин.

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