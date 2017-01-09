Председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк поделился мнением о положении людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в английском футболе.

Кларк отметил, что в прошлом сезоне он бы не порекомендовал бы игрокам совершать публичные «каминг-ауты», однако в этом году смотрит на эту ситуацию несколько по-иному.

«Почему бы нескольким игрокам топового уровня не объявить об этом одновременно? Нет необходимости, чтобы человек в одиночку выступал с публичным каминг-аутом.

В течение последних четырех недель я встречался с 15 спортсменами нетрадиционной сексуальной ориентации, включая футболистов, и разговаривал с ними об их взглядах и видении ситуации.

Однако я не хочу именно призывать их и заявлять: «Вы должны сказать об этом». Это неправильно. Люди довольны предусмотрительны. Надо понимать, что, заявив об этом, человек выходит на улицу с односторонним движением», — отметил Кларк.