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    Криштиану Роналду стал лучшим игроком года по версии ФИФА

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    Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

    На церемонии награждения в Цюрихе португальцу был вручен приз The Best. Другими номинантами на эту награду были нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.

    Победитель определился в результате голосования среди тренеров, капитанов сборных, журналистов и болельщиков. У всех четырех групп выборщиков равные доли голосов – по 25%.

    С этого года журнал France Football вновь вручает «Золотой мяч», а ФИФА – свой приз.

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