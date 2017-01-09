Месси, Суарес, Иньеста и Пике пропустят церемонию награждения лучшего игрока года по версии ФИФА
Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что делегацию клуба на сегодняшнем гала-вечере в Цюрихе возглавит президент каталонцев Жозеп Бартомеу.
Церемонию награждения лучшего игрока года по версии ФИФА пропустят сразу четыре игрока «Барселоны» – нападающие Лионель Месси, Луис Суарес, полузащитник Андрес Иньеста и защитник Жерар Пике.
Месси претендует на звание лучшего футболиста 2016 года, а три других игрока – на места в символической сборной.
Такое решение принято клубом в связи с матчем Кубка Испании против «Атлетика» (11 января). Этому событию отдается приоритет.
«Барселона» поблагодарила ФИФА и президента организации Джанни Инфантино за приглашение.
Церемония вручения приза лучшему игроку мира по версии ФИФА начнется в 20.30
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