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    Месси, Суарес, Иньеста и Пике пропустят церемонию награждения лучшего игрока года по версии ФИФА

    Теги Барселона Атлетик Андрес Иньеста Лионель Месси Жерар Пике примера Испания Кубок Испании ФИФА Луис Суарес Жозеп Бартомеу

    Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что делегацию клуба на сегодняшнем гала-вечере в Цюрихе возглавит президент каталонцев Жозеп Бартомеу.

    Церемонию награждения лучшего игрока года по версии ФИФА пропустят сразу четыре игрока «Барселоны» – нападающие Лионель Месси, Луис Суарес, полузащитник Андрес Иньеста и защитник Жерар Пике.

    Месси претендует на звание лучшего футболиста 2016 года, а три других игрока – на места в символической сборной.

    Такое решение принято клубом в связи с матчем Кубка Испании против «Атлетика» (11 января). Этому событию отдается приоритет.

    «Барселона» поблагодарила ФИФА и президента организации Джанни Инфантино за приглашение.

    Церемония вручения приза лучшему игроку мира по версии ФИФА начнется в 20.30

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