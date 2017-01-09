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    В сборную года по версии ФИФА попали 5 игроков «Реала» и 4 футболиста «Барселоны»

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    ФИФА объявила состав сборной прошедшего года. В нее попали 5 игроков «Реала», 4 футболиста «Барселоны» и по одному игроку из «Ювентуса» и «Баварии».

    Сборная года по версии ФИФА: Нойер («Бавария», Германия), Даниэл Алвес («Ювентус», Италия), Пике, Иньеста, Месси, Суарес (все – «Барселона», Испания), Рамос, Марсело, Модрич, Кроос, Роналду (все – «Реал», Испания).

    За сборную года по версии ФИФА голосовали 26516 профессиональных футболистов со всего мира.

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