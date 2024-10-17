Соревнования «Посвященные государственности Удмуртии». Шичина и Дрозд выиграли ритм-танец, Тютюнина и Грачев – 2-е

Шичина и Дрозд выиграли ритм-танец на Всероссийских соревнованиях в Ижевске.

Всероссийские соревнования «Посвященные государственности Удмуртии» Ижевск Танцы на льду Ритм-танец 1. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 72,71 2. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 72,49 3. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 65,80 4. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 61,59 5. Ольга Федорова – Павел Драко – 60,88 6. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 58,81 7. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 56,49