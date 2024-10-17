Соревнования «Посвященные государственности Удмуртии». Шичина и Дрозд выиграли ритм-танец, Тютюнина и Грачев – 2-е
Шичина и Дрозд выиграли ритм-танец на Всероссийских соревнованиях в Ижевске.
Всероссийские соревнования «Посвященные государственности Удмуртии»
Ижевск
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 72,71
2. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 72,49
3. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 65,80
4. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 61,59
5. Ольга Федорова – Павел Драко – 60,88
6. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 58,81
7. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 56,49
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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