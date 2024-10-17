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Соревнования «Посвященные государственности Удмуртии». Шичина и Дрозд выиграли ритм-танец, Тютюнина и Грачев – 2-е

Шичина и Дрозд выиграли ритм-танец на Всероссийских соревнованиях в Ижевске.

Всероссийские соревнования «Посвященные государственности Удмуртии»

Ижевск

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 72,71

2. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 72,49

3. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 65,80

4. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 61,59

5. Ольга Федорова – Павел Драко – 60,88

6. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 58,81

7. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 56,49

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
танцы на льду
logoПавел Дрозд
Илья Карпов
logoСофья Тютюнина
Елизавета Шичина
Елизавета Кириллова
Таисия Линчевская
Матвей Грачев
Павел Драко
Дмитрий Щербаков
Ксения Краусова
Даниил Корочкин
Вероника Шульпина
Глеб Солович
Ольга Федорова
Всероссийские соревнования «Посвященные государственности Удмуртии»
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