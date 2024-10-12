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Гран-при России среди юниоров. КМС. Лазарев, Воронов, Семков, Алексахин, Колесников выступят с произвольными программами

12 октября на Гран-при России в Москве юноши покажут произвольные программы.

Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25

1-й этап

«Лед Мечты»

Москва

Юноши

Произвольная программа

Начало – 15:40 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

5. Климентий Толчинский

6. Макар Николаев

Вторая разминка

7. Дмитрий Пустовалов

8. Герман Ленков

9. Максим Стрелков

10. Борис Татаров

11. Платон Каблуков

12. Макар Пузин

Третья разминка

13. Илья Малышев

14. Николай Колесников

15. Вадим Воронов

16. Михаил Алексахин

17. Александр Семков

18. Лев Лазарев

Положение после короткой программы

1. Лев Лазарев – 85,98

2. Александр Семков – 76,78

3. Михаил Алексахин – 75,48

4. Вадим Воронов – 73,82

5. Николай Колесников – 69,31

6. Илья Малышев – 68,14

7. Макар Пузин – 65,21

8. Платон Каблуков – 65,13

9. Борис Татаров – 63,72

10. Максим Стрелков – 62,28

11. Герман Ленков – 61,99

12. Дмитрий Пустовалов – 59,40 

13. Макар Николаев – 58,85

14. Климентий Толчинский – 55,77

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
мужское катание
logoНиколай Колесников
Лев Лазарев
Макар Пузин
logoСерия Гран-при России
Вадим Воронов
Илья Малышев
Александр Семков
Платон Каблуков
Герман Ленков
Борис Татаров
Михаил Алексахин
Климентий Толчинский
Лед Мечты
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