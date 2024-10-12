Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Петрова, Ляшенко, Лисс, Андреева, Пузанкова покажут произвольные программы
Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25
1-й этап
«Лед Мечты»
Москва
Девушки
Произвольная программа
Начало – 12.45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Вторая разминка
6. Анастасия Чиннова
7. Мария Красноженова
8. Арина Мариничева
10. Мария Шаталова
11. Эльвина Тугузбаева
Третья разминка
12. Мария Елисова
13. Арина Пузанкова
14. Елизавета Андреева
15. Варвара Лисс
16. Анна Ляшенко
17. Агата Петрова
Положение после короткой программы
1. Агата Петрова – 70,03
2. Анна Ляшенко – 67,70
3. Варвара Лисс – 66,35
4. Елизавета Андреева – 63,29
5. Арина Пузанкова – 61,78
6. Мария Елисова – 61,16
7. Эльвина Тугузбаева – 59,52
8. Мария Шаталова – 58,73
9. Мария Гордеева – 58,41
10. Арина Мариничева – 56,43
11. Мария Красноженова – 53,53
12. Анастасия Чиннова – 52,10
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