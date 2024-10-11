Budapest Trophy. Лью, Репонд, Скизас, Торнгрен, Кийбус выступят с короткими программами
12 октября на турнире Budapest Trophy женщины выступят с короткими программами.
ISU Challenger
Budapest Trophy
Будапешт, Венгрия
Женщины
Короткая программа
Начало – 16.50 по московскому времени.
Первая разминка
1. Алиса Лью (США)
3. Маделин Скизас (Канада)
4. Кимми Репонд (Швейцария)
Вторая разминка
8. Линдси Торнгрен (США)
10. Юлия Саутер (Румыния)
Третья разминка
12. Лорин Шильд (Франция)
13. Янна Юркинен (Финляндия)
15. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)
Четвертая разминка
16. Кристина Исаев (Германия)
18. Кристен Спурс (Великобритания)
19. Сара Мари Пеш (Германия)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости