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Budapest Trophy. Лью, Репонд, Скизас, Торнгрен, Кийбус выступят с короткими программами

12 октября на турнире Budapest Trophy женщины выступят с короткими программами.

ISU Challenger

Budapest Trophy

Будапешт, Венгрия

Женщины

Короткая программа

Начало – 16.50 по московскому времени.

Первая разминка

1. Алиса Лью (США)

3. Маделин Скизас (Канада)

4. Кимми Репонд (Швейцария)

Вторая разминка

8. Линдси Торнгрен (США)

10. Юлия Саутер (Румыния)

Третья разминка

12. Лорин Шильд (Франция)

13. Янна Юркинен (Финляндия)

15. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)

Четвертая разминка

16. Кристина Исаев (Германия)

18. Кристен Спурс (Великобритания)

19. Сара Мари Пеш (Германия)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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Маделин Скизас
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Кристина Исаев
Лорин Шильд
Кимми Репонд
Юлия Саутер
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Янна Юркинен
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