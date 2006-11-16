Расписание трансляций пятого этапа Гран-при – Rostelecom Cup. Там выступят Загитова и Коляда

С 16 по 18 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Гран-при

5-й этап

Rostelecom Cup

Москва, Россия

16 ноября

Мужчины, короткая программа

14.00 Матч ТВ, Матч! Арена, Eurosport 2

Танцы на льду, ритм-танец

16.00 Матч ТВ, Eurosport 2

Пары, короткая программа

18.30 Матч ТВ, Матч! Арена

Женщины, короткая программа

20.00 Матч ТВ, Матч! Арена

17 ноября

Мужчины, произвольная программа

13.30 Матч ТВ, Матч! Арена, Eurosport 2

Танцы на льду, произвольный танец

15.40 Матч! Арена

Пары, произвольная программа

17.30 Матч! Арена

Женщины, произвольная программа

19.10 Первый канал, Матч ТВ, Матч! Арена

18 ноября

Показательные выступления

15.00 Первый канал, Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только прямые трансляции. Также все соревнования будут транслироваться на сайте Первого канала.

Участники

Мужчины: Брендан Керри (Австралия), Киган Мессинг (Канада), Морис Квителашвили (Грузия), Поль Фентц (Германия), Юдзуру Ханю (Япония), Казуки Томоно (Япония), Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия), Артур Дмитриев (Россия), Андрей Лазукин (Россия), Михаил Коляда (Россия), Александр Майоров (Швеция), Алексей Красножон (США).

Женщины: Юра Мацуда (Япония), Юна Шираива (Япония), Мако Ямашита (Япония), Элизабет Турсынбаева (Казахстан), Лим Ын Су (Южная Корея), Софья Самодурова (Россия), Полина Цурская (Россия), Алина Загитова (Россия), Алексия Паганини (Швейцария), Грейси Голд (США).

Пары: Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия), Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия), Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия), Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия), Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия), Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия), Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США), Деанна Стеллато – Нэтан Бартоломэй (США).

Танцы на льду: Анна Яновская – Адам Лукаш (Венгрия), Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония), Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша), Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия), Аннабель Морозова – Андрей Багин (Россия), Александра Степанова – Иван Букин (Россия), Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США).