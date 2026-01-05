22

Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию-2026 в Шеффилде

Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию-2026 в Шеффилде.

В британском Шеффилде с 13 по 18 января пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию.

Прямые трансляции с турнира покажет Okko.

Чемпионат Европы-2026

Шеффилд, Великобритания

Расписание турнира

14 января, среда

Пары, короткая программа

16.00 

Женщины, короткая программа

20.00

15 января, четверг

Мужчины, короткая программа

16.00

Пары, произвольная программа

22.00

16 января, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

15.00

Женщины, произвольная программа

21.00

17 января, суббота

Мужчины, произвольная программа

16.00

Танцы на льду, произвольный танец

21.30

18 января, воскресенье

Показательные выступления

18.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
телевидение
logoчемпионат Европы по фигурному катанию
мужское катание
расписание турниров
танцы на льду
женское катание
пары
