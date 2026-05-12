Раузи – о пиаре поединка с Карано: «Что вы хотите? Чтобы я назвала ее шлюхой и дернула за волосы? Это лишь удешевит наш бой»
Экс-чемпионка UFC Ронда Раузи объяснила, почему не использует трэш-ток в пиаре поединка с Джиной Карано.
«На кону стоит искупление, и оно гораздо важнее, чем просто послать Джину – это уже избито. Что вы хотите? Чтобы я назвала ее шлюхой и дернула за волосы? Это лишь удешевит наш бой», – сказала Раузи.
16 мая Раузи проведет поединок против Карано на турнире MVP MMA.
Опубликовал: Артем Чугунов
3 комментария
Ну одноклеточным зайдёт,нормальным людям вряд-ли
Раньше она не особенно уважительно относилась к своим соперницам. Хорошо, что сейчас она мудрее.
Это какие грехи дави прекрасным бабам мордобоем искуплять?))
