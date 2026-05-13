Василий Ломаченко возобновит карьеру. Он планирует провести бой осенью (Майк Коппинджер)

Ломаченко возобновляет карьеру.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) возобновляет карьеру, сообщает инсайдер Майк Коппинджер.

Ломаченко планирует провести бой осенью этого года.

«Контракт Ломаченко с Top Rank истекает сегодня, и теперь он становится свободным агентом в промоутерском плане. Теперь он ищет возможность провести самые крупные бои», – сказал Коппинджер.

38-летний Ломаченко последний раз дрался в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа. В июне 2025-го Василий завершил карьеру из-за проблем со спиной.

Василий Ломаченко поздравил подписчиков с Днем Победы: «Всегда помним и чтим. Мир всем»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ring
с Мейвезером
Василию пожелаю удачного возвращения и побед!
Сейчас в легком весе оппозиция позволяет ему снова стать чемпионом. Либо громкий бой с еще одним «пенсионером» Джервонтой что принесет хороший чек
Ценители бокса думаю будут рады его возвращению.
Всем нужны деньги, а Васе тем более, столько лет профукал.
конечно нужны - столько попов и других прихлебателей содержать
самая лучшая новость за последнее время 🔥
Спину вылечил, пора что-то ещё повредить
