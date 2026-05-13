Василий Ломаченко возобновит карьеру. Он планирует провести бой осенью (Майк Коппинджер)

Ломаченко возобновляет карьеру.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) возобновляет карьеру, сообщает инсайдер Майк Коппинджер.

Ломаченко планирует провести бой осенью этого года.

«Контракт Ломаченко с Top Rank истекает сегодня, и теперь он становится свободным агентом в промоутерском плане. Теперь он ищет возможность провести самые крупные бои», – сказал Коппинджер.

38-летний Ломаченко последний раз дрался в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа. В июне 2025-го Василий завершил карьеру из-за проблем со спиной.

