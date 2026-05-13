Хамзат Чимаев и Диллон Дэнис проведут схватку на турнире RAF 10

Анонсирована схватка Чимаева в RAF.

Хамзат Чимаев и Диллон Дэнис проведут борцовскую схватку на турнире RAF 10.

На турнире 14 июня также выступит Арман Царукян – он проведет схватку по правилам вольной борьбы с Тони Фергюсоном.

Чимаев проиграл раздельным решением судей Шону Стрикленду 10 мая и потерял титул UFC в среднем весе.

Чимаев – о Стрикленде: «После поражения драться не привыкли.После боя он извинился. Кто мы такие, чтобы не прощать тех, кто просит прощения?»