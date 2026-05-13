Нейт Диаз: «Я знаю, что в UFC хотят третий бой с Конором. Пусть возвращается, а потом поговорим»

Диаз рассказал о третьем бое с Конором.

Нейт Диаз заявил, что UFC хочет устроить его третий бой с Конором Макгрегором.

«Я знаю, что боя с Конором хотят прямо сейчас. Но я не собираюсь становиться историей возвращения для Конора. Пусть возвращается и покажет, как он надирает задницы. А потом мы поговорим.

Я не хочу драться с парнем, о котором ничего не известно», – сказал Диаз.

Диаз и Макгрегор дрались дважды в 2016 году. Нейт выиграл первый бой сабмишеном, Конор победил в реванше решением судей.

Макгрегор может провести бой 11 июля на UFC 329. Вероятным соперником называют Макса Холлоуэя. Диаз 16 мая подерется с Майком Перри на турнире MVP MMA.

