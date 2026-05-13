Нейт Диаз: «Я знаю, что в UFC хотят третий бой с Конором. Пусть возвращается, а потом поговорим»
«Я знаю, что боя с Конором хотят прямо сейчас. Но я не собираюсь становиться историей возвращения для Конора. Пусть возвращается и покажет, как он надирает задницы. А потом мы поговорим.
Я не хочу драться с парнем, о котором ничего не известно», – сказал Диаз.
Диаз и Макгрегор дрались дважды в 2016 году. Нейт выиграл первый бой сабмишеном, Конор победил в реванше решением судей.
Макгрегор может провести бой 11 июля на UFC 329. Вероятным соперником называют Макса Холлоуэя. Диаз 16 мая подерется с Майком Перри на турнире MVP MMA.
«Это бой против UFC». Что важно знать про лигу Джейка Пола, куда подписались Нганну и Диаз?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
Диазу с обкурки чего то мерещится. Дане нужен Конор, который сможет выйти в клетку и подраться, а соперника ему подберут и без Диаза.
Почему сразу мерещится? Раскрутить бой с Конором он сможет лучше всех, плюс противостояние не закрыто. Я бы на это глянул. В америке этот бой тоже точно вызвал бы ажиотаж.
Нейт предпочтительнее как оппонент для Конора, нежели Макс, с точки зрения шоу естественно. Эти парни поднимут приличный куш для организации, грех отказываться😁
Диазу сначала придется пройти Тони Фергюссона (после Майка Перри) в промоушене новом)
