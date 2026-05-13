  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Нейт Диаз: «Я знаю, что в UFC хотят третий бой с Конором. Пусть возвращается, а потом поговорим»
5

Нейт Диаз: «Я знаю, что в UFC хотят третий бой с Конором. Пусть возвращается, а потом поговорим»

Диаз рассказал о третьем бое с Конором.

Нейт Диаз заявил, что UFC хочет устроить его третий бой с Конором Макгрегором.

«Я знаю, что боя с Конором хотят прямо сейчас. Но я не собираюсь становиться историей возвращения для Конора. Пусть возвращается и покажет, как он надирает задницы. А потом мы поговорим.

Я не хочу драться с парнем, о котором ничего не известно», – сказал Диаз.

Диаз и Макгрегор дрались дважды в 2016 году. Нейт выиграл первый бой сабмишеном, Конор победил в реванше решением судей.

Макгрегор может провести бой 11 июля на UFC 329. Вероятным соперником называют Макса Холлоуэя. Диаз 16 мая подерется с Майком Перри на турнире MVP MMA.

«Это бой против UFC». Что важно знать про лигу Джейка Пола, куда подписались Нганну и Диаз?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
logoUFC
logoНейт Диаз
logoMMA
logoКонор Макгрегор
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Диазу с обкурки чего то мерещится. Дане нужен Конор, который сможет выйти в клетку и подраться, а соперника ему подберут и без Диаза.
Ответ СвинопаС
Диазу с обкурки чего то мерещится. Дане нужен Конор, который сможет выйти в клетку и подраться, а соперника ему подберут и без Диаза.
Почему сразу мерещится? Раскрутить бой с Конором он сможет лучше всех, плюс противостояние не закрыто. Я бы на это глянул. В америке этот бой тоже точно вызвал бы ажиотаж.
Ответ СвинопаС
Диазу с обкурки чего то мерещится. Дане нужен Конор, который сможет выйти в клетку и подраться, а соперника ему подберут и без Диаза.
Нейт предпочтительнее как оппонент для Конора, нежели Макс, с точки зрения шоу естественно. Эти парни поднимут приличный куш для организации, грех отказываться😁
Диазу сначала придется пройти Тони Фергюссона (после Майка Перри) в промоушене новом)
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Диаз – о фейковом конфликте Чимаева и Стрикленда: «Обнимаются и показывают любовь, словно сучки. Я бы не смог спать по ночам, если бы всех обманывал»
12 мая, 07:00
«Это бой против UFC». Что важно знать про лигу Джейка Пола, куда подписались Нганну и Диаз?
11 мая, 15:35
Дана Уайт: «Пока ничего не объявляем, но Конор должен подраться этим летом»
8 мая, 07:56
Рекомендуем
Главные новости
Бывший боец АСА облил соседку кофе и нанес ей несколько ударов. Конфликт начался из-за камеры в подъезде
51 секунду назад
Малыхин – о возобновлении карьеры: «Может, на 84 кг – за четвертым поясом?»
10 минут назад
На турнире в Германии боксер нокаутировал соперника первым же ударом. Тот пролежал без сознания несколько минут
сегодня, 10:20Видео
Джина Карано сбросила 45 кг для боя с Рондой Раузи
сегодня, 09:54Фото
О’Мэлли – Яну: «Эй, Петр, как твоя спина, амиго?»
сегодня, 09:19
Конор Макгрегор – самый тестируемый на допинг боец UFC в 2026 году
сегодня, 09:15
UFC Fight Night 276: Аллен – Коста, Уэллмейкер – Диас и другие бои
сегодня, 08:20
Календарь боев в MMA и боксе в мае-2026
сегодня, 08:00
Арман Царукян о статусе запасного в бою Топурии и Гейджи: «Я уже сижу на диете. Быть запасным – всегда отстойно, но надо это сделать»
сегодня, 07:51
Бой Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя возглавит UFC 329 11 июля. Поединок пройдет в полусреднем весе (New York Post)
сегодня, 07:38
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем