UFC Fight Night 276: Аллен – Коста, Уэллмейкер – Диас и другие бои
Турнир UFC Fight Night 276 пройдет в ночь с 16 на 17 мая в Лас-Вегасе.
В главном событии – бой в полулегком весе между Арнольдом Алленом (20-4) и Мелкизаэлой Костой (26-7).
Другие бои турнира:
Ду Хо Чой (16-4) – Даниэль Сантус (14-2);
Малкольм Уэллмейкер (10-1) – Хуан Диас (15-1);
Модестас Букаускас (19-7) – Кристиан Эдвардс (8-4);
Тимоти Куамба (10-3) – Бенардо Сопай (12-3);
Николай Веретенников (14-7) – Хаос Уильямс (15-5).
Основной кард стартует в 03:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Боец».
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
