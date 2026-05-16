UFC Fight Night 276: Аллен – Коста, Уэллмейкер – Диас и другие бои

Турнир UFC Fight Night 276 пройдет в ночь с 16 на 17 мая в Лас-Вегасе.

В главном событии – бой в полулегком весе между Арнольдом Алленом (20-4) и Мелкизаэлой Костой (26-7).

Другие бои турнира:

  • Ду Хо Чой (16-4) – Даниэль Сантус (14-2);

  • Малкольм Уэллмейкер (10-1) – Хуан Диас (15-1);

  • Модестас Букаускас (19-7) – Кристиан Эдвардс (8-4);

  • Тимоти Куамба (10-3) – Бенардо Сопай (12-3);

  • Николай Веретенников (14-7) – Хаос Уильямс (15-5).

Основной кард стартует в 03:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Боец».

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
Николай Веретенников
Малкольм Уэллмейкер
2 комментария
Великий Ду Хо Чой... Помню его руку со Свонсоном... Помню его лицо скворечника 😂😂
Кард - огонь.
Все знаменитые и именитые.
)
