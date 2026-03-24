Объявлен полный кард турнира MVP, в котором выступят Раузи, Карано, Нганну и Диаз

Most Valuable Promotions анонсировал кард турнира, который состоится 16 мая в Лос-Анджелесе.

Напомним, ивент возглавит три поединка:

Ронда Раузи (12-2) – Джина Карано (7-1);

Нейт Диаз (22-13) – Майк Перри (14-8);

Фрэнсис Нганну (18-3) – Филипе Линс (18-5).

В карде пройдут еще семь боев:

● Мухаммад Мокаев (16-0) – Адриано Мораес (21-6);

● Джуниор дос Сантос (23-10) – Робелис Деспанье (5-2);

● Саладин Парнасс (22-2) – Кеннет Кросс (17-4);

● Лоренц Ларкин (27-8) – Джейсон Джексон (19-6);

● Алин Перейра (2-2) – Джейд Массон-Вонг (3-2);

● Давид Мгоян (8-1) – Альберт Моралес (19-10-1);

● Намо Фазил (9-1) – Джейк Фабиан (6-1).

Турнир эксклюзивно покажет видеоплатформа Netflix.

«Это бой против UFC». Что важно знать про лигу Джейка Пола, куда подписались Нганну и Диаз?

Джо Роган: «Раузи права, бойцы могут начать уходить из UFC из-за низкой оплаты. Если такой боец как Махачев уйдет драться к Netflix, за ним потянутся другие»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MVP – Most Valuable Promotions
5 комментариев
И все равно круче, чем кард ufc freedom)
Ответ andycole
Да ну прям) Пенсионеры с именем, ноунеймы и просто слабые бойцы, спортом тут и не пахнет. Разве что бой Мокаева может претендовать на что-то спортивное
Мокаев - Моралес неиронично крутой бой
Весьма прилично
покруче последних номерных
