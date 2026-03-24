Объявлен полный кард турнира MVP, в котором выступят Раузи, Карано, Нганну и Диаз
Most Valuable Promotions анонсировал кард турнира, который состоится 16 мая в Лос-Анджелесе.
Напомним, ивент возглавит три поединка:
● Ронда Раузи (12-2) – Джина Карано (7-1);
● Нейт Диаз (22-13) – Майк Перри (14-8);
● Фрэнсис Нганну (18-3) – Филипе Линс (18-5).
В карде пройдут еще семь боев:
● Мухаммад Мокаев (16-0) – Адриано Мораес (21-6);
● Джуниор дос Сантос (23-10) – Робелис Деспанье (5-2);
● Саладин Парнасс (22-2) – Кеннет Кросс (17-4);
● Лоренц Ларкин (27-8) – Джейсон Джексон (19-6);
● Алин Перейра (2-2) – Джейд Массон-Вонг (3-2);
● Давид Мгоян (8-1) – Альберт Моралес (19-10-1);
● Намо Фазил (9-1) – Джейк Фабиан (6-1).
Турнир эксклюзивно покажет видеоплатформа Netflix.
«Это бой против UFC». Что важно знать про лигу Джейка Пола, куда подписались Нганну и Диаз?
Джо Роган: «Раузи права, бойцы могут начать уходить из UFC из-за низкой оплаты. Если такой боец как Махачев уйдет драться к Netflix, за ним потянутся другие»