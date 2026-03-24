Объявлен полный кард турнира MVP, в котором выступят Раузи, Карано, Нганну и Диаз

Most Valuable Promotions анонсировал кард турнира, который состоится 16 мая в Лос-Анджелесе.

Напомним, ивент возглавит три поединка:

● Ронда Раузи (12-2) – Джина Карано (7-1);

● Нейт Диаз (22-13) – Майк Перри (14-8);

● Фрэнсис Нганну (18-3) – Филипе Линс (18-5).

В карде пройдут еще семь боев :

● Мухаммад Мокаев (16-0) – Адриано Мораес (21-6);

● Джуниор дос Сантос (23-10) – Робелис Деспанье (5-2);

● Саладин Парнасс (22-2) – Кеннет Кросс (17-4);

● Лоренц Ларкин (27-8) – Джейсон Джексон (19-6);

● Алин Перейра (2-2) – Джейд Массон-Вонг (3-2);

● Давид Мгоян (8-1) – Альберт Моралес (19-10-1);

● Намо Фазил (9-1) – Джейк Фабиан (6-1).

Турнир эксклюзивно покажет видеоплатформа Netflix.

