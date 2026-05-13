Хейни – о возвращении Ломаченко: «Вау… С возвращением, Лома»

Хейни рад возвращению Ломаченко.

Девин Хейни прокомментировал слух о возвращении Василия Ломаченко .

«Вау… С возвращением, Лома», – написал Хейни.

В мае 2023 года Ломаченко проиграл Хейни бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Василий Ломаченко возобновит карьеру. Он планирует провести бой осенью (Майк Коппинджер)