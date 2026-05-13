Андрей Корешков: «В Чечне Чимаева многие не поймут. Западло принимать такие высказывания и потом жать руку»

Корешков осудил поведение Чимаева.

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков осудил поведение Хамзата Чимаева после поражения от Шона Стрикленда .

«В Чечне Чимаева многие не поймут, это 100%. И таких людей будет много. Я и сам не понимаю, пытаюсь найти объяснение. Американцы любят так делать – они раздувают конфликт и тем самым продают бой. Но блин… Я считаю, что для наших ребят это недопустимо. Западло так делать! Западло принимать такие высказывания в свой адрес и потом жать руку. Я бы так не сделал.

Мне кажется, что 99% ребят из России тоже бы так не сделали. Я не знаю, как Хамзат себя чувствует. Чимаев отнесся к Стрикленду с уважением после поражения, хотя Шон как будто бы это уважение не заслужил», – сказал Корешков.

Чимаев проиграл раздельным решением судей Шону Стрикленду 10 мая и потерял титул UFC в среднем весе.

«Когда оставалось 1,2 кг, организм отказал. Вставал вопрос об отмене боя». Интервью с братом Чимаева