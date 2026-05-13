  • Андрей Корешков: «В Чечне Чимаева многие не поймут. Западло принимать такие высказывания и потом жать руку»
21

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков осудил поведение Хамзата Чимаева после поражения от Шона Стрикленда.

«В Чечне Чимаева многие не поймут, это 100%. И таких людей будет много. Я и сам не понимаю, пытаюсь найти объяснение. Американцы любят так делать – они раздувают конфликт и тем самым продают бой. Но блин… Я считаю, что для наших ребят это недопустимо. Западло так делать! Западло принимать такие высказывания в свой адрес и потом жать руку. Я бы так не сделал.

Мне кажется, что 99% ребят из России тоже бы так не сделали. Я не знаю, как Хамзат себя чувствует. Чимаев отнесся к Стрикленду с уважением после поражения, хотя Шон как будто бы это уважение не заслужил», – сказал Корешков.

Чимаев проиграл раздельным решением судей Шону Стрикленду 10 мая и потерял титул UFC в среднем весе.

«Когда оставалось 1,2 кг, организм отказал. Вставал вопрос об отмене боя». Интервью с братом Чимаева

Ну сейчас понесется говно по трубам от моральных камертонов. Такое ощущение, будто Хамзат всю дорогу молчал, а злой Стрикленд его поливал на чем свет. Оба наговорили с три короба, оба вышли в клетку и подрались, закрыв вопросы. А после драки кулаками не машут.

Как по мне, западло, это с умным осуждать человека, да еще решая за его земляков и других бойцов как они думают и как бы сделали.
Нет такого ощущения будто Хамзат молчал . Даже то что Хамзат наговорил про отца Стрклэнда является причиной не проявлять уважение после боя . Недопустимо ради денег говорить про соперника что отец его насиловал а потом проявлять уважение . Есть вещи которые нельзя говорить ради денег
Без тебя разберется, простофиля глупая и недалекая
Что Шлем отбитый, что его Кореш. Нет, чтобы поддержать, начал нести пургу какую-то про чеченцев. За себя отвечай.
проблема Хамзата была в том, что он изначально позиционировал себя трештокером, он не учёл, что против него будут использовать и религию и нацию и т.д, и самое худшее, он использовал отца Стрикленда против него, хоть тот и первый начал, но всё равно.. Теперь каждые Диллоны Денисы, Косты куесты повылазили со своими трештоками.
Алё, 29-ый. Он не планировал проигрывать...Никогда 😂🐺
Не виноват борз,перекормили его))
Эндрю похоже забыл про родео от Аскрена)
Знатно тогда Бен на Андрюхе прокатился, вот это западло
Знатно его тогда оседлали конечно 😂😂
И что, он руку Аскрену пожал после этого? Западло это вести себя как Аскрен, но судьба уже наказала его - с начала Масвидаль ему голову пробил коленом и фактически завершил карьеру, потом Аскрен чуть не сдох от коронавируса вроде.
Хамзат поступил как человек.
Корешок бы зло источал всю жизнь..
Хамзат вырос в западном мире, он понимает что это раскрутка была
Он же всегда говорил что дерётся ради денег. Чему удивляться?
горно-клоуны, будьте поскромнее и потише, тогда и ваших медийных «лидеров» - не будут обсуждать и задевать. 😌🤷‍♂️
Если недопустимо для ноунейма Корешкова и такой праведник, так сиди и дерись в какой-нибудь лиге РФ, не лезь туда, где такие правила - но денег хочется побольше, а заработать можно только у Даны- сам бы побежал трешток выслушивать, но не зовут. Чимаев вполне адекватным оказался
