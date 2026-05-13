Джон Маккарти: «Мне сообщили, что Чимаева кормили не той едой, которую он должен был получать. И ему пришлось сгонять 6,35 кг на последнем этапе»
Рефери UFC Джон Маккарти поделился информацией о проблемах Хамзата Чимаева во время весогонки перед боем с Шоном Стриклендом.
«Я кое-что узнал о его весогонке, меня это удивило. Мне сообщили, что люди из его окружения кормили его не той едой, которую он должен был получать.
Из-за этого возникла проблема, и в итоге ему пришлось сгонять 6,35 кг на последнем этапе. Это высушило его организм», – сказал Маккарти.
Чимаев проиграл Стрикленду раздельным решением судей в главном событии UFC 328.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: WEIGHING IN
