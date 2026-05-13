Джон Маккарти: «Мне сообщили, что Чимаева кормили не той едой, которую он должен был получать. И ему пришлось сгонять 6,35 кг на последнем этапе»

Рефери UFC Джон Маккарти поделился информацией о проблемах Хамзата Чимаева во время весогонки перед боем с Шоном Стриклендом.

«Я кое-что узнал о его весогонке, меня это удивило. Мне сообщили, что люди из его окружения кормили его не той едой, которую он должен был получать.

Из-за этого возникла проблема, и в итоге ему пришлось сгонять 6,35 кг на последнем этапе. Это высушило его организм», – сказал Маккарти.

Чимаев проиграл Стрикленду раздельным решением судей в главном событии UFC 328.

Чимаев о Стрикленде: «После поражения драться не привыкли. После боя он извинился. Кто мы такие, чтобы не прощать тех, кто просит прощения?»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: WEIGHING IN
Царукян бургерами накормил.
Тысяча и одна отмазка.
Просто факт
Хамзат не был похож на себя
Не был похож на такого же уставшего Хамзата, как в бою с Бернсом или Усманом?)
А в его окружении нет профессионалов которые бы это проконтролировали?
Есть, что более странно. Смотрел видосы в ютубе с подготовкой, интервью давал его диетолог, Хамзат даже ел то, что он приготовил.
Просрал по делу и точка
Энергетики перепил)
Вкусно питался и "точка".
шайтан подкинул сладкое
