Хорхе Масвидаль: «Что UFC делать с Волковым? Как насчет боя с Аспиналлом?»

Масвидаль считает, что Волков должен драться за титул.

Хорхе Масвидаль считает, что Александр Волков мог бы стать следующим претендентом на титул в тяжелом весе UFC.

«Что UFC будет делать с Волковым? Он подрался уже со многими парнями.

Сведут ли его с Перейрой ? А как насчет боя Волкова и Аспиналла ?» – сказал Масвидаль.

Напомним, Волков победил Кортеса-Акосту единогласным решением судей на UFC 328. Аспиналл нокаутировал Волкова в первом раунде в марте 2022-го.

