Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду на UFC 328. Американец во второй раз стал чемпионом среднего веса

В Ньюарке прошел турнир UFC 328 , который возглавил титульный бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым (15-1) и Шоном Стриклендом (31-7).

Стрикленд победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Чимаев стал чемпионом в 2025 году, когда победил Дрикуса дю Плесси. Это была его первая защита пояса.

Для Стрикленда это четвертый титульный поединок. Он владел поясом в 2023 году, когда победил Исраэля Адесанью.

Первое поражение Чимаева: никто не верил в Стрикленда, а тот разбил ему лицо