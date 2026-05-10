  Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду на UFC 328. Американец во второй раз стал чемпионом среднего веса
Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду на UFC 328. Американец во второй раз стал чемпионом среднего веса

В Ньюарке прошел турнир UFC 328, который возглавил титульный бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым (15-1) и Шоном Стриклендом (31-7).

Стрикленд победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Чимаев стал чемпионом в 2025 году, когда победил Дрикуса дю Плесси. Это была его первая защита пояса.

Для Стрикленда это четвертый титульный поединок. Он владел поясом в 2023 году, когда победил Исраэля Адесанью.

Первое поражение Чимаева: никто не верил в Стрикленда, а тот разбил ему лицо

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс’‘
Не сторонник Чимаева, даже скорее наоборот. Но его поведение после боя более чем достойно.
Так у них нормальные отношения, и это все знали. Только Уайт пытался на серьёзном лице какую-то мнимую войну продать.
Сам все понимает.
Сгонка не прошла бесследно!
Нолик потерян.
Реванш был бы интересен.
какой смысл в реванше? следующая весогонка станет еще сложней, если не фатальной
Надо подниматься в 93 и отпустить ситуацию
Комментарий удален пользователем
Стрикленд - красава.
Жесть.
Человек не обладая какими-то супер талантами, как боец, совершил за свою карьеру два страшных апсета и войдет в Зал Славы как двукратный чемпион.

Еще и доказал, что он тру получается.
Так у него еще и пояс украли в первом бою с ДДП
У него нет супер талантов да, но в целом очень сбалансирован - хорошая физика (крепкий, сухой, длинные руки, кардио), хорошая защита в партере и держак, нормальная ударка, хоть и не нокаутирующая. Не легенда, но достаточно чтобы быть в топе и иногда апсетить фаворитов)
"Диванным экспертам" на комментаторах в матч тв привет!А Стрикленд мужик,рад за него
Согласен полностью 💪
Повезло парню
Боец выше среднего, но по навыкам не тянет он на чемпиона
Комментаторы Матч ТВ смеялись над прогнозом диванных экспертов, мол " начало конца Чимаева". Но диванные эксперты оказались правы, и передают привет комментаторам Матч ТВ
Комментаторы посмеялись над "экспертами", которые написали про конец Чимаева после второго раунда и оказались правы. Чимаев не рухнул, а наоборот вернулся и бился с Шоном конкурентно ещё 3 раунда. Так что, диванные эксперты оказались не правы
Какое хорошее утро
В моем понимании Хамзат абсолютно не в форме вышел, чуть не сдох на весогонке, не взрывной, вообще не хотел бороться и чуть не перебил в стойке) странный бой
Мне кажется как раз хотел, но очень много сил потратил на борьбу в первом раунде. Потом его тейки стали медленнее и шон начал их контрить. Но в целом да - хамзат выглядел измотанным весь бой
Ну с Дю Плесси сразу кинулся в борьбу, и в начале каждого раунда выглядел неплохо, даже в пятом. А тут во втором раунде обессиленно пошел в борьбу, не получилось, и просто разлегся как будто устал)
Стрикленд был прав во всём
Главное без реванша. Пусть идёт в полутяжи. Нет никакого смысла столько гонять, если даже половину потенциала показать не способен
Походу Чимай идет в лайтхэви, а Стрика скормят Имавову. Вот и весь план. Ну или доминантный реванш от Чимая. Ничего хорошего я в этом бое не увидел. Очередная шерстяная многоходовочка.
Леее, шерстяная, брат?
