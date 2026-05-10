Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду на UFC 328. Американец во второй раз стал чемпионом среднего веса
В Ньюарке прошел турнир UFC 328, который возглавил титульный бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым (15-1) и Шоном Стриклендом (31-7).
Стрикленд победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).
Чимаев стал чемпионом в 2025 году, когда победил Дрикуса дю Плесси. Это была его первая защита пояса.
Для Стрикленда это четвертый титульный поединок. Он владел поясом в 2023 году, когда победил Исраэля Адесанью.
Первое поражение Чимаева: никто не верил в Стрикленда, а тот разбил ему лицо
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс’‘
Нолик потерян.
Реванш был бы интересен.
Надо подниматься в 93 и отпустить ситуацию
Человек не обладая какими-то супер талантами, как боец, совершил за свою карьеру два страшных апсета и войдет в Зал Славы как двукратный чемпион.
Еще и доказал, что он тру получается.
Боец выше среднего, но по навыкам не тянет он на чемпиона