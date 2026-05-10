Фото
52

Чимаев надел пояс на Стрикленда и ушел, не дав интервью после поражения на UFC 328

Чимаев отдал пояс Стрикленду после поражения на UFC 328.

Чимаев лично отдал пояс Шону Стрикленду после поражения на UFC 328. Хамзат надел пояс на американца и покинул октагон, не прокомментировав поражение.

Напомним, Чимаев проиграл раздельным решением судей (47-48, 48-47, 47-48).

Чимаев проиграл Стрикленду – апсетище года! Что-о-о?

Первое поражение Чимаева: никто не верил в Стрикленда, а тот разбил ему лицо

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
logoХамзат Чимаев
logoUFC 328
logoUFC
logoШон Стрикленд
logoMMA
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Респект Хамзату: сказал, что будет папочкой Стрикленда и реально повел себя как настоящий отец - помог сыночку надеть поясок
Достойно принял поражение, молодец!
Ответ KLH
Достойно принял поражение, молодец!
думаю так же, сохранил достоинство
Чимаев даже особо раздосадованным не выглядел, ощущение как будто вышел просто за чеком, либо принял что не в форме и выиграть не удастся, и просто наслаждался происходящим.
Ответ Ojer
Чимаев даже особо раздосадованным не выглядел, ощущение как будто вышел просто за чеком, либо принял что не в форме и выиграть не удастся, и просто наслаждался происходящим.
Да похоже ему вообще до лампочки наследие и тд, просто деньги делать - и ништяк. А для продажи дальнейших боёв вполне себе неплохой сценарий. Просто работа такая, может так оно и лучше для психики ))
Вопросы были только по 3 раунду, точнее могли быть у кого то вопросы, 1-4 Хамзат забрал, 2-5 Шон забрал, но и в 3 раунде Шон чаще попадал. Я болел за Хамзата, он мой соплеменник, но и я насчитал 3-2 в пользу Шона. Бой был скучный, но Шон заслужил.
Хоть и проиграл он, но поражение принял очень достойно.
Ну очевидно, что весогонка в 21 кг забрала все силы у Хамзата, надо подниматься
Удивительно адекватное поведение Чимаева.
сытый Борз уже не хищник
Ответ mestre Nani
сытый Борз уже не хищник
Когда у тебя майбах и три гелика шансов мало
Ответ mestre Nani
сытый Борз уже не хищник
Когда у тебя майбах и три гелика шансов мало
Достойно уважения.
Чем-то напоминает поражение аманды нуньес джулиане пенье в их первом бою, та же апатия, будто что-то было не так в подготовке или в голове, отсутствие злости после поражения, улыбки и обнимашки. Не удивлюсь, если хамзат в реванше, если таковой будет, повторит результат второго боя тех же нунес и пеньи.
Ответ andycole
Чем-то напоминает поражение аманды нуньес джулиане пенье в их первом бою, та же апатия, будто что-то было не так в подготовке или в голове, отсутствие злости после поражения, улыбки и обнимашки. Не удивлюсь, если хамзат в реванше, если таковой будет, повторит результат второго боя тех же нунес и пеньи.
Да элементарно весогонка убила, на весы вставал мертвый и после 1 раунда уже через рот дышал.
Вот и поменял тактику по ходу боя шёл выкидывал и пытался валить под конец раундов для видимости, что забирает раунды
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
UFC 328: Чимаев проиграл Стрикленду, Ван победил Тайру, Волков – Кортеса-Акосту и другие бои
10 мая, 04:47
Чимаев – о Стрикленде: «Это легкие деньги для меня. Я буду его папочкой каждый день»
8 мая, 07:12
Хамзат Чимаев: «Я позвонил Хантеру и сказал: «Дай мне Стрикленда, дай попробовать его мясо»
6 мая, 09:59
Рекомендуем
Главные новости
UFC обновил рейтинг P4P: Стрикленд – седьмой, Чимаев – 10-й
13 минут назадФото
Хельвани – об извинениях Стрикленда перед Чимаевым: «Обман и трусливая херня. Ты оскорбил мать Хамзата!»
34 минуты назад
Раузи – о пиаре поединка с Карано: «Что вы хотите? Чтобы я назвала ее шлюхой и дернула за волосы? Это лишь удешевит наш бой»
сегодня, 07:10
Диаз – о фейковом конфликте Чимаева и Стрикленда: «Обнимаются и показывают любовь, словно сучки. Я бы не смог спать по ночам, если бы всех обманывал»
сегодня, 07:00
Брат Хамзата Чимаева: «Мы запросили реванш со Стриклендом. В октябре будет турнир в Абу-Даби, хотим это сделать»
сегодня, 06:11
Брат Чимаева о поражении Хамзата от Стрикленда: «Была проблема с весогонкой: вставал вопрос, отменять бой или рисковать. Когда оставалось 1,2 кг, организм отказал»
сегодня, 06:00Видео
Имавов – о трэш-токе Стрикленда: «Религия, семья, нация... для меня это не маркетинг. Каждое оскорбление имеет цену. Ты за это заплатишь! Никакого счастливого конца»
вчера, 19:01
Пимблетт – во время объявления победителя боя Чимаев – Стрикленд: «Наполовину уверен, что Хамзат проиграет просто из-за наличия Царукяна в углу»
вчера, 18:09
Генри Сехудо: «Правда думал, что Чимаев победил Стрикленда, хоть и болел за Шона»
вчера, 17:51
Джош Хокит: «Перейра – тот, кого я хочу. Мне не нужен Льюис. Я хочу Шаму на его маме»
вчера, 16:02
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем