Шон Стрикленд: «Чимаев – настоящий зверь. Я старался просто продать бой. Невероятно счастлив»

Первый комментарий Стрикленда после победы над Чимаевым.

Чемпион UFC Шон Стрикленд дал первый комментарий после победы над Хамзатом Чимаевым .

«Хочу извиниться перед американскими фанатами, моими болельщиками мусульманами и христианами. Признаю, зашел слишком далеко. Я всех вас уважаю, ребята.

Чимаев – настоящий зверь. Я старался просто продать бой. Невероятно счастлив. Это просто безумие. Он сломал мне нос. Но я обожаю вас, ребята. Без вас бы ничего этого не получилось. Мечта сбылась», – сказал Стрикленд.

Стрикленд победил Чимаева раздельным решением судей на UFC 328 и вернул пояс среднего веса, которым владел с сентября 2023-го по январь 2024-го.

