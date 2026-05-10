  • Шон Стрикленд: «Чимаев – настоящий зверь. Я старался просто продать бой. Невероятно счастлив»
Чемпион UFC Шон Стрикленд дал первый комментарий после победы над Хамзатом Чимаевым.

«Хочу извиниться перед американскими фанатами, моими болельщиками мусульманами и христианами. Признаю, зашел слишком далеко. Я всех вас уважаю, ребята.

Чимаев – настоящий зверь. Я старался просто продать бой. Невероятно счастлив. Это просто безумие. Он сломал мне нос. Но я обожаю вас, ребята. Без вас бы ничего этого не получилось. Мечта сбылась», – сказал Стрикленд.

Стрикленд победил Чимаева раздельным решением судей на UFC 328 и вернул пояс среднего веса, которым владел с сентября 2023-го по январь 2024-го.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
Хорошо что всех борцов, валяющихся в ногах,сегодня забили. Интересно это тенденция и против них нашли приемы или пока что случайность. Но направление мне нравится
Ответ bu ga
Ответ bu ga
Это юфс делает. Всем надоели великие жоминаторы которые просто лежат
Шон когда победил Адесанью сказал, что у UFC огромные проблемы, раз даже я стал чемпионом... А сегодня он победил главную звезду UFC... Вот так простые маленькие люди делают историю!
Ответ JackD
Главная звезда ufc не выиграл у берндса, у усмана, дюплесси за 20+ минут в партере не провел удушения или болячки.)))) Главная звезда ufc. Пусть идёт в свой вес , раз главная звезда))))
Ответ Мистер Блин
По факту
Шон реально красава
В общем, Стрикленд всё по фактам правильно говорил, даже учитывая, что он продавал бой. Ну и сгонять 20+ кг, понятно, что уже организм Чимаева не потянул.
Ответ If99
Если уже решили исполнять этот цирк с ненавистью друг к другу, могли бы доиграть его до конца. Отряд вооруженной полиции и целовашки в конце это кринжовее любого рестлинга 😂
Ответ edgarok
Давно уже реслинг интереснее юфс.
Скучных матчей нет, актерская игра лучше, сюжеты интеркснее
Ответ edgarok
Да они перед боем сквозь эту охрану лезли друг к другу, чтобы кулачки отбить, даже до конца не дотерпели.
Худший бой Чимаева. Сытый волк уже не хищник.
Ответ Капитан Алатристе
Сытый волк на гелике😁
Ответ Капитан Алатристе
Влюблённый волк уже не хищник
В Шоне больше русского, чем в шведе
Шон ты реально крутой,с самого начала почему то хотелось чтобы Шон победил и почему то верил в него,видно хороший мужик добряк.Хамзату уважение за то как вёл себя после боя.
Бойцы открыто гоняют 21 кг, выходят полудохлые, боя толком не показывают, до этого дешёвый трешток - а потом уживляются, что им мало платят и их никто не смотрит? они же по полгода к этой хрени готовятся. Это просто безумие. Как же мма бесконечно далёк от проф спорта, а теперь и от качественного шоу тоже
Сытная еда с Царукяном Хамзату не пошла на пользу, проиграл уже на весогонке )
