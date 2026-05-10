Шон Стрикленд: «Чимаев – настоящий зверь. Я старался просто продать бой. Невероятно счастлив»
Первый комментарий Стрикленда после победы над Чимаевым.
Чемпион UFC Шон Стрикленд дал первый комментарий после победы над Хамзатом Чимаевым.
«Хочу извиниться перед американскими фанатами, моими болельщиками мусульманами и христианами. Признаю, зашел слишком далеко. Я всех вас уважаю, ребята.
Чимаев – настоящий зверь. Я старался просто продать бой. Невероятно счастлив. Это просто безумие. Он сломал мне нос. Но я обожаю вас, ребята. Без вас бы ничего этого не получилось. Мечта сбылась», – сказал Стрикленд.
Стрикленд победил Чимаева раздельным решением судей на UFC 328 и вернул пояс среднего веса, которым владел с сентября 2023-го по январь 2024-го.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
