19

Нассурдин Имавов: «Я потушу тебя, Шон»

Имавов хочет драться со Стриклендом.

Нассурдин Имавов хочет драться с Шоном Стриклендом.

«Я потушу тебя, Шон», – написал Имавов в соцсетях.

Напомним, Стрикленд победил Хамзата Чимаева в титульном поединке на UFC 328.

В январе 2023-го Шон победил Имавова единогласным решением судей.

Первое поражение Чимаева: никто не верил в Стрикленда, а тот разбил ему лицо

Почему проиграл Хамзат Чимаев?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Нассурдина Имавова
logoНассурдин Имавов
logoMMA
logoUFC
logoШон Стрикленд
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Стоп, ты же уже с ним дрался и вроде как проиграл)
Ответ Max Mad
Стоп, ты же уже с ним дрался и вроде как проиграл)
Стрикленд тоже проиграл Дю Плесси и что теперь, пояс отдать ему?
Ответ Зайнудин Гаджиев
Стрикленд тоже проиграл Дю Плесси и что теперь, пояс отдать ему?
Нет, просто фраза «Я потушу тебя, Шон», прозвучала так словно он претендент нереальный,который с ним еще не дрался.
Сейчас проигравший будет кукарекать что то про тушение.
Имавов всегда избегал вопросов о Чимаеве, не форсировал бой, не хотел драться. Теперь когда Хамзат поднимается он чуть вздохнул с облегчением наверно, следующим чемпионом должен быть он, надо брать реванш. Прогресс после ухода от Лопеса мощный, время газовать, он в перспективе лучше и Стрикленда и Дю Плесси.
Ответ Ojer
Имавов всегда избегал вопросов о Чимаеве, не форсировал бой, не хотел драться. Теперь когда Хамзат поднимается он чуть вздохнул с облегчением наверно, следующим чемпионом должен быть он, надо брать реванш. Прогресс после ухода от Лопеса мощный, время газовать, он в перспективе лучше и Стрикленда и Дю Плесси.
Слабее Шона в стойке и в борьбе
Ответ Ojer
Имавов всегда избегал вопросов о Чимаеве, не форсировал бой, не хотел драться. Теперь когда Хамзат поднимается он чуть вздохнул с облегчением наверно, следующим чемпионом должен быть он, надо брать реванш. Прогресс после ухода от Лопеса мощный, время газовать, он в перспективе лучше и Стрикленда и Дю Плесси.
гд он избегал?? зачем врать?

https://www.sports.ru/boxing/1117085134-nassurdin-imavov-v-ufc-xoteli-naznachit-boj-s-chimaevym-na-dekabr-zate.html
Потушил уже один раз))
Комментарий удален модератором
Ответ Udar V Psinu
Комментарий удален модератором
Нассурдин Имавов рассматривает Хамзата Чимаева как потенциального соперника, но на май 2026 года приоритетом называл реванш с Шоном Стриклендом из-за личной неприязни, а не титульный бой с Хамзатом. При этом Имавов заявлял, что его следующий бой должен быть титульным, и подтверждал переговоры с UFC о бое с Чимаевым, который ранее срывался из-за травм Хамзата.
Ещё один воздухан нарисовался.
Мне нравится Стрикленд как персонаж, но его бои - это вечное выкидывание джебов, и больше ничего…. Скучновато.
Пожарный чтоли ты?
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чимаев надел пояс на Стрикленда и ушел, не дав интервью после поражения на UFC 328
10 мая, 05:03Фото
Шон Стрикленд: «Чимаев – настоящий зверь. Я старался просто продать бой. Невероятно счастлив»
10 мая, 04:55
Судейские записки боя Чимаев – Стрикленд: судьи отдали Шону второй, третий и пятый раунды
10 мая, 04:55Фото
Рекомендуем
Главные новости
Хельвани – об извинениях Стрикленда перед Чимаевым: «Обман и трусливая херня. Ты оскорбил мать Хамзата!»
11 минут назад
Раузи – о пиаре поединка с Карано: «Что вы хотите? Чтобы я назвала ее шлюхой и дернула за волосы? Это лишь удешевит наш бой»
41 минуту назад
Диаз – о фейковом конфликте Чимаева и Стрикленда: «Обнимаются и показывают любовь, словно сучки. Я бы не смог спать по ночам, если бы всех обманывал»
51 минуту назад
Брат Хамзата Чимаева: «Мы запросили реванш со Стриклендом. В октябре будет турнир в Абу-Даби, хотим это сделать»
сегодня, 06:11
Брат Чимаева о поражении Хамзата от Стрикленда: «Была проблема с весогонкой: вставал вопрос, отменять бой или рисковать. Когда оставалось 1,2 кг, организм отказал»
сегодня, 06:00Видео
Имавов – о трэш-токе Стрикленда: «Религия, семья, нация... для меня это не маркетинг. Каждое оскорбление имеет цену. Ты за это заплатишь! Никакого счастливого конца»
вчера, 19:01
Пимблетт – во время объявления победителя боя Чимаев – Стрикленд: «Наполовину уверен, что Хамзат проиграет просто из-за наличия Царукяна в углу»
вчера, 18:09
Генри Сехудо: «Правда думал, что Чимаев победил Стрикленда, хоть и болел за Шона»
вчера, 17:51
Джош Хокит: «Перейра – тот, кого я хочу. Мне не нужен Льюис. Я хочу Шаму на его маме»
вчера, 16:02
Икрам Алискеров и Абдул-Рахман Яхьяев выступят на UFC Baku
вчера, 15:43Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем