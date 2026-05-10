6

Бонусы UFC 328: Ван и Тайра провели лучший бой турнира

Стали известны имена бойцов, получивших бонусы по итогам UFC 328.

В Ньюарке завершился 328-й номерной турнир UFC.

По итогам ивента четыре бойца получили дополнительные $100 тысяч: Ярослав Амосов и Джим Миллер награждены за лучшее выступление вечера, Джошуа Ван и Тацуро Тайра провели лучший бой турнира.

Первое поражение Чимаева: никто не верил в Стрикленда, а тот разбил ему лицо

Чимаев надел пояс на Стрикленда и ушел, не дав интервью после поражения на UFC 328

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джеда Гудмана
logoДжошуа Ван
logoДжим Миллер
logoUFC 328
logoMMA
logoUFC
logoТацуро Тайра
logoЯрослав Амосов
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Классный бой, Ван красава, крутой боец
Бобби Грин наверно от злости ушатал что-то)
А я на Волкове заснул😂
Ответ Ал Т
А я на Волкове заснул😂
Главное что не соснул 🤣
Я раз в году наверное смотрю UFC. На майские выходные поехал к себе в малую родину. Как обычно проснулся рано утром. Помню что вчера сын говорил что будет бой Чимаева. Решил включить. Шел первый раунд этого боя.
Честно, давно такую драку не смотрел. Японец легко взял первый раунд, думал добьет. А н нет. Прям интересный бой был.
Джошуа красавец. Разбил Тайру под орех.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Вероятность победы Стрикленда над Чимаевым составляла 14%. Букмекеры считали, что Хамзат выиграет бой досрочно
10 мая, 06:33
Шон Стрикленд: «Чимаев – настоящий зверь. Я старался просто продать бой. Невероятно счастлив»
10 мая, 04:55
Судейские записки боя Чимаев – Стрикленд: судьи отдали Шону второй, третий и пятый раунды
10 мая, 04:55Фото
Рекомендуем
Главные новости
UFC обновил рейтинг P4P: Стрикленд – седьмой, Чимаев – 10-й
13 минут назадФото
Хельвани – об извинениях Стрикленда перед Чимаевым: «Обман и трусливая херня. Ты оскорбил мать Хамзата!»
34 минуты назад
Раузи – о пиаре поединка с Карано: «Что вы хотите? Чтобы я назвала ее шлюхой и дернула за волосы? Это лишь удешевит наш бой»
сегодня, 07:10
Диаз – о фейковом конфликте Чимаева и Стрикленда: «Обнимаются и показывают любовь, словно сучки. Я бы не смог спать по ночам, если бы всех обманывал»
сегодня, 07:00
Брат Хамзата Чимаева: «Мы запросили реванш со Стриклендом. В октябре будет турнир в Абу-Даби, хотим это сделать»
сегодня, 06:11
Брат Чимаева о поражении Хамзата от Стрикленда: «Была проблема с весогонкой: вставал вопрос, отменять бой или рисковать. Когда оставалось 1,2 кг, организм отказал»
сегодня, 06:00Видео
Имавов – о трэш-токе Стрикленда: «Религия, семья, нация... для меня это не маркетинг. Каждое оскорбление имеет цену. Ты за это заплатишь! Никакого счастливого конца»
вчера, 19:01
Пимблетт – во время объявления победителя боя Чимаев – Стрикленд: «Наполовину уверен, что Хамзат проиграет просто из-за наличия Царукяна в углу»
вчера, 18:09
Генри Сехудо: «Правда думал, что Чимаев победил Стрикленда, хоть и болел за Шона»
вчера, 17:51
Джош Хокит: «Перейра – тот, кого я хочу. Мне не нужен Льюис. Я хочу Шаму на его маме»
вчера, 16:02
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем