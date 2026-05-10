Бонусы UFC 328: Ван и Тайра провели лучший бой турнира

Стали известны имена бойцов, получивших бонусы по итогам UFC 328.

В Ньюарке завершился 328-й номерной турнир UFC.

По итогам ивента четыре бойца получили дополнительные $100 тысяч: Ярослав Амосов и Джим Миллер награждены за лучшее выступление вечера, Джошуа Ван и Тацуро Тайра провели лучший бой турнира.

