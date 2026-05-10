Стрикленд – о трэш-токе с Чимаевым: «Он хороший парень. У нас планировался бой... Я делал это для вас, ребята»

Шон Стрикленд признал, что словесная перепалка с Хамзатом Чимаевым была не всерьез.

«Ух блин, нахер, какое у меня лицо страшное. Натуральный уродец. Трэш-ток с Хамзатом? Он хороший парень. У нас планировался бой... Я делал это для вас, ребята», – сказал Стрикленд.

Стрикленд победил Чимаева в главном событии UFC 328 и стал чемпионом среднего дивизиона.

