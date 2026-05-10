  • Стрикленд – о трэш-токе с Чимаевым: «Он хороший парень. У нас планировался бой... Я делал это для вас, ребята»
Стрикленд – о трэш-токе с Чимаевым: «Он хороший парень. У нас планировался бой... Я делал это для вас, ребята»

Стрикленд признал, что перепалка с Чимаевым была не всерьез.

Шон Стрикленд признал, что словесная перепалка с Хамзатом Чимаевым была не всерьез.

«Ух блин, нахер, какое у меня лицо страшное. Натуральный уродец. Трэш-ток с Хамзатом? Он хороший парень. У нас планировался бой... Я делал это для вас, ребята», – сказал Стрикленд.

Стрикленд победил Чимаева в главном событии UFC 328 и стал чемпионом среднего дивизиона.

Первое поражение Чимаева: никто не верил в Стрикленда, а тот разбил ему лицо

Чимаев надел пояс на Стрикленда и ушел, не дав интервью после поражения на UFC 328

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on Paramount+
А ведь Шон говорил очень плохие вещи про хозяина Чимаева, а он не только не наказал за это, но и проиграл и пошел с ним обниматься. Хамзата может ждать наказание, а также возможно придется вернуть все машины и другие подарки.
Странно конечно обниматься после таких обидных слов в обе стороны, если трешток был наигранный могли бы перекидываться какими-то фразами попроще. А так действительно странно от Хамзата поведение, пусть и правильное, но странное для этой ситуации
Хамзат будет назначен грушей для Адама?
Для американцев это норма. Для Хамзата тоже.
людям в очередной раз успешно впарили фейковую ненависть между бойцами
люди в очередной раз схавали.
ну... не мамонт )
Хабиб - Конор была настоящая война, а тут просто пшик
Я далёк от мира ЮФС, но каждый месяц я читаю про какую-то вражду/трештоки между бойцами, оскорбления, потом это оказывается фейком и все расходятся. И так каждый раз, по кругу, с разными бойцами. А люди че-то комментируют, встают на чью-то сторону, доказывают чью-то правоту... Я может чего-то не понимаю, но в чем прикол? Ну, ладно раз, два. Но никто даже не скрывает, что это всё фейк истории. У любителей ЮФС память как у рыбок, что ли? Как это может быть интересно?
Я сам в шоке от этих глупеньких фанатов
Ну вражда Хабиба с Конором и вражда Масвидаля с Ковингтоном вряд ли была фейковой
Шведский бородатый паренек тоже был не против такого трештока, ничего личного это просто бизнес.
Рамзан Кадыров: «А чё, так можно было?!»
Потом будет реванш, и они снова разыграют типа конфликт вселенского масштаба.
Уже не бойцы, а актёры какие то. Не даром переодически их в кино зовут.
Весозгонка сделала свое дело...(
То есть Чимаев всë это всерьëз воспринял, а для него это лишь трэшток? Мдаааа.
Судейские записки боя Чимаев – Стрикленд: судьи отдали Шону второй, третий и пятый раунды
10 мая, 04:55Фото
UFC 328: Чимаев проиграл Стрикленду, Ван победил Тайру, Волков – Кортеса-Акосту и другие бои
10 мая, 04:47
Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду на UFC 328. Американец во второй раз стал чемпионом среднего веса
10 мая, 04:46
Хельвани – об извинениях Стрикленда перед Чимаевым: «Обман и трусливая херня. Ты оскорбил мать Хамзата!»
14 минут назад
Раузи – о пиаре поединка с Карано: «Что вы хотите? Чтобы я назвала ее шлюхой и дернула за волосы? Это лишь удешевит наш бой»
44 минуты назад
Диаз – о фейковом конфликте Чимаева и Стрикленда: «Обнимаются и показывают любовь, словно сучки. Я бы не смог спать по ночам, если бы всех обманывал»
54 минуты назад
Брат Хамзата Чимаева: «Мы запросили реванш со Стриклендом. В октябре будет турнир в Абу-Даби, хотим это сделать»
сегодня, 06:11
Брат Чимаева о поражении Хамзата от Стрикленда: «Была проблема с весогонкой: вставал вопрос, отменять бой или рисковать. Когда оставалось 1,2 кг, организм отказал»
сегодня, 06:00Видео
Имавов – о трэш-токе Стрикленда: «Религия, семья, нация... для меня это не маркетинг. Каждое оскорбление имеет цену. Ты за это заплатишь! Никакого счастливого конца»
вчера, 19:01
Пимблетт – во время объявления победителя боя Чимаев – Стрикленд: «Наполовину уверен, что Хамзат проиграет просто из-за наличия Царукяна в углу»
вчера, 18:09
Генри Сехудо: «Правда думал, что Чимаев победил Стрикленда, хоть и болел за Шона»
вчера, 17:51
Джош Хокит: «Перейра – тот, кого я хочу. Мне не нужен Льюис. Я хочу Шаму на его маме»
вчера, 16:02
Икрам Алискеров и Абдул-Рахман Яхьяев выступят на UFC Baku
вчера, 15:43Фото
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
