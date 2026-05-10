Дана Уайт: «Чимаев сказал мне, что хочет перейти в дивизион выше»

Уайт заявил о желании Чимаева сменить дивизион.

Глава UFC Дана Уайт заявил о желании Хамзата Чимаева сменить дивизион.

«После боя Хамзат сказал мне: «Хочу подняться. Больше не желаю выступать в этой категории». Это захватывает», – сказал Уайт.

Напомним, на UFC 328 в Ньюарке Чимаев проиграл Шону Стрикленду в поединке за пояс в среднем весе.

Первое поражение Чимаева: никто не верил в Стрикленда, а тот разбил ему лицо

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
Бой с Анкалаевым будет интересный, но второе поражение подряд может еще сильнее пошатнуть "ауру" Чимая
Поэтому думаю для начала дадут какого-нибудь Косту
если сравнить класс Анкалаева и Стрикленда, то Мага видится существенно более серьезным вызовом
и это Стрикленд сказал который с обоими спаринговал, он сказал Хамзату нечего ловить с Магой
Он меньше Шона выглядит, что ему делать в категории выше
Он в тяжи рвался недавно с Перейрой биться. И если он между боями 100+ в полутяжах вполне комфортно может быть
Логично, если учитывать что весогонка его погубила после 1 го раунда
Визуально Чимаев не сказать что крупный, гонял до 77. В 93 будет меньше всех, возможно кроме Мурзаканова. Но там почти все ударники, есть смысл, будет интересно.
Коста тоже ниже, но вес набрал приличный
Рост 1,9 почти. Просто плечи узкие
Нормально весогонка его придавила. Видимо еще одна такая и карьеру придется завершать.
Перейдёт, хапнет там еще пару раз, и назад в охранники))))
Имеет смысл попробовать пойти в тренерский штаб к Хабибу и Исламу.
База вольной борьбы показала, что нет навыков борьбы именно в партере, а также нет выносливости на пять раундов.
Чушь полная, ДДП он валял 5 раундов и проблем не было
Просто бензобак в этот раз закончился уже во втором раунде из-за неудачной весогонки, а с навыками там все окей
С навыками у Чимаева не все окей. Ему точно стоит подтянуть ГнП и болевые. После того, как он повалил соперника, он кроме удушения/Д’Арс ничего сделать не может. Если он бы развил навыки болевых приёмов на руки и ударов в маунте, то стал бы гораздо более совершенным бойцом. У Хабиба и Махачева более разносторонняя техника.
Не верится, что будет реванш.
Если разгон, что Чимаев не сделал вес, правдивый, то он вообще не вернётся в мидлвейт, ещё и сдох во втором раунде, видимо, из-за сгона веса, слил раунд к чертям.
Стрикленд намного лучше ДДП защищался в первом раунде.
Ну остальное на тоненького в обе стороны.
Но да, я думаю, что Чимаев уйдет в лайтхевивейт, но после проба пояса - вряд ли ему дадут сразу титульный. Хотя мб как раз в этом случае будет за временный биться.
Как раз с Анкалаевым напрашивется бой. Или с Костой. Претендентский, а там и Карлос восстановится.
Да с чего Коста тянет на претендентский ?
Надо со вторым «лучшим другом» претенденский в полутяжах. Бройлер ждет!
Интересно было бы посмотреть на бой с Имавовым в среднем, но скорее всего поднимется на категорию выше, сгонка явно дается с трудом
Имамов слаб Дале сюда не надо его переплетать
