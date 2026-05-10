Дана Уайт: «Чимаев сказал мне, что хочет перейти в дивизион выше»

Уайт заявил о желании Чимаева сменить дивизион.

«После боя Хамзат сказал мне: «Хочу подняться. Больше не желаю выступать в этой категории». Это захватывает», – сказал Уайт.

Напомним, на UFC 328 в Ньюарке Чимаев проиграл Шону Стрикленду в поединке за пояс в среднем весе.

