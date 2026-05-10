Дана Уайт: «Чимаев сказал мне, что хочет перейти в дивизион выше»
Уайт заявил о желании Чимаева сменить дивизион.
Глава UFC Дана Уайт заявил о желании Хамзата Чимаева сменить дивизион.
«После боя Хамзат сказал мне: «Хочу подняться. Больше не желаю выступать в этой категории». Это захватывает», – сказал Уайт.
Напомним, на UFC 328 в Ньюарке Чимаев проиграл Шону Стрикленду в поединке за пояс в среднем весе.
Первое поражение Чимаева: никто не верил в Стрикленда, а тот разбил ему лицо
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Поэтому думаю для начала дадут какого-нибудь Косту
База вольной борьбы показала, что нет навыков борьбы именно в партере, а также нет выносливости на пять раундов.
Просто бензобак в этот раз закончился уже во втором раунде из-за неудачной весогонки, а с навыками там все окей
Если разгон, что Чимаев не сделал вес, правдивый, то он вообще не вернётся в мидлвейт, ещё и сдох во втором раунде, видимо, из-за сгона веса, слил раунд к чертям.
Стрикленд намного лучше ДДП защищался в первом раунде.
Ну остальное на тоненького в обе стороны.
Но да, я думаю, что Чимаев уйдет в лайтхевивейт, но после проба пояса - вряд ли ему дадут сразу титульный. Хотя мб как раз в этом случае будет за временный биться.