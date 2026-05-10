Дерек Брансон: «Язык тела Чимаева после боя говорит о том, что мы не увидим его некоторое время. Или вообще больше не увидим»

Брансон считает, что Чимаев может завершить карьеру.

Экс-боец UFC Дерек Брансон прокомментировал первое поражение Хамзата Чимаева в карьере.

«Язык тела Чимаева после боя говорит о том, что мы, возможно, не увидим его некоторое время. Или вообще больше не увидим», – сказал Брансон.

Напомним, Чимаев проиграл раздельным решением Шону Стрикленду в поединке за титул среднего дивизиона UFC.

