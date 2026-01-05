Хавбек «Ман Сити» Шерки встретился с Хабибом
Шерки из «Ман Сити» встретился с Хабибом.
Полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки встретился с Хабибом Нурмагомедовым.
22-летний француз опубликовал в соцсетях фотографию с экс-чемпионом UFC в легком весе.
Фото: instagram.com/stories/rayan_cherki
Хабиб – об Умаре: «Его путь набирает очень интересный оборот. Победа над Фигейредо откроет двери в элиту»
«У нас есть правило: если ты молодой, то всегда неправ». Хабиб рассказал, как стал лидером своей команды
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Райана Шерки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости