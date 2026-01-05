Хавбек «Ман Сити» Шерки встретился с Хабибом

Шерки из «Ман Сити» встретился с Хабибом.

Полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки встретился с Хабибом Нурмагомедовым .

22-летний француз опубликовал в соцсетях фотографию с экс-чемпионом UFC в легком весе.

Фото: instagram.com/stories/rayan_cherki

Хабиб – об Умаре: «Его путь набирает очень интересный оборот. Победа над Фигейредо откроет двери в элиту»

«У нас есть правило: если ты молодой, то всегда неправ». Хабиб рассказал, как стал лидером своей команды