Диаз – о фейковом конфликте Чимаева и Стрикленда: «Обнимаются и показывают любовь, словно сучки. Я бы не смог спать по ночам, если бы всех обманывал»
«Обнимаются и показывают любовь, словно сучки. Чертовы фальшивые марионетки. Мне это уже по горло. Я бы не смог спать по ночам, если бы всех обманывал. У меня все по-настоящему», – сказал Диаз.
Стрикленд победил Чимаева в главном событии UFC 328. После боя Шон объяснил трэш-ток желанием продать бой.
«Хамзат сказал: «Извини меня. Сердце есть, а тело не слушается». Интервью с братом Чимаева
так в бою с Конором они тоже обнялись и пожали руки))
Сколько он народу обманул,что был хорошим бойцом и при этом нормально спал каким-то образом
А ты как сучка испугался от солевого Залика
Так он сам всегда оскорблял своих соперников, показывал им факи, а после боя пожимал руки и обнимал.
Соскочил от пиковых на реалити по-настоящему)))
