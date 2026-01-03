  • Спортс
Хабиб – об Умаре: «Его путь набирает очень интересный оборот. Победа над Фигейредо откроет двери в элиту»

Хабиб Нурмагомедов: путь Умара набирает очень интересный оборот.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о следующем поединке Умара Нурмагомедова.

«На сегодняшний день Умар является одним из самых разносторонне развитых бойцов в мире. Его следующий бой [состоится] ровно через три недели – против бывшего чемпиона UFC. Его путь в этом виде спорта набирает очень интересный оборот.

Безусловно, победа в следующем бою выведет его на совершенно другой уровень и откроет двери в самую элиту UFC. Он тренируется с детства, но та интенсивность и напряжение, в которых он находится последние 12 лет, впечатляют. Только вперед, брат!» – написал Нурмагомедов в личном телеграм-канале.

Следующим соперником Нурмагомедова станет Дейвисон Фигейредо. Поединок состоится в предварительном карде турнира UFC 324.

Майкл Биспинг: «Мерабу стоит взять паузу. Дать Яну подраться с Умаром, а потом встретиться с победителем»

Махачев хочет, чтобы Умар получил реванш с Мерабом: «Нужно закрыть поражение. А добраться до пояса время еще есть»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал Хабиба Нурмагомедова
