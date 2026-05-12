Хельвани – об извинениях Стрикленда перед Чимаевым: «Обман и трусливая херня. Ты оскорбил мать Хамзата!»
Хельвани раскритиковал Стрикленда за извинения после боя с Чимаевым.
Журналист Ариэль Хельвани раскритиковал Шона Стрикленда за извинения после боя с Хамзатом Чимаевым.
«Это самая большая чушь, которую я когда-либо слышал. Это обман и трусливая херня. Ты не сможешь от этого отречься. Ты оскорбил мать Хамзата! Это говорит мне о том, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Ты ходячее противоречие». – сказал Хельвани.
Стрикленд победил Чимаева в главном событии UFC 328. После боя Шон объяснил трэш-ток желанием продать бой.
Диаз – о фейковом конфликте Чимаева и Стрикленда: «Обнимаются и показывают любовь, словно сучки. Я бы не смог спать по ночам, если бы всех обманывал»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тем более, спортс.ру такое бы ни за что не упустили и вывалили новость в расчете на очередной срач в комментах.
Я смотрел конференцию и не слышал такого