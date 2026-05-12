  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Хельвани – об извинениях Стрикленда перед Чимаевым: «Обман и трусливая херня. Ты оскорбил мать Хамзата!»
15

Хельвани – об извинениях Стрикленда перед Чимаевым: «Обман и трусливая херня. Ты оскорбил мать Хамзата!»

Хельвани раскритиковал Стрикленда за извинения после боя с Чимаевым.

Журналист Ариэль Хельвани раскритиковал Шона Стрикленда за извинения после боя с Хамзатом Чимаевым.

«Это самая большая чушь, которую я когда-либо слышал. Это обман и трусливая херня. Ты не сможешь от этого отречься. Ты оскорбил мать Хамзата! Это говорит мне о том, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Ты ходячее противоречие». – сказал Хельвани.

Стрикленд победил Чимаева в главном событии UFC 328. После боя Шон объяснил трэш-ток желанием продать бой.

Диаз – о фейковом конфликте Чимаева и Стрикленда: «Обнимаются и показывают любовь, словно сучки. Я бы не смог спать по ночам, если бы всех обманывал»

Что дальше делать Чимаеву?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
logoUFC
logoШон Стрикленд
logoАриэль Хельвани
logoMMA
logoХамзат Чимаев
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очередной Иуда который стравливает людей кругом.
Так Хамзат ему руку пожал, хотя говорил, что не пожмет. И пояс надел. Человеку, который якобы мать оскорбил. Это не ходячее противоречие?
Ладно Шон неадекват, а по поводу поведения Хамзата ничего не хочет сказать?
Просто вспомните как Чимаев бросаля на Гэрри за несколько слов и похлопыванием по плечу и сравните ситуацию со Стриклендом, это весело)
Ответ Алексей Новиков
Просто вспомните как Чимаев бросаля на Гэрри за несколько слов и похлопыванием по плечу и сравните ситуацию со Стриклендом, это весело)
я не ожидал что кто то настолько оскорбить Хамзата, а на Гэрри чуть сразу ответить собирался, тот даже не оскорблял
не фанат ни Шона ни Хамзата, но там вроде как не было оскорбления матери
Ответ GBale
не фанат ни Шона ни Хамзата, но там вроде как не было оскорбления матери
Аналогично.
Тем более, спортс.ру такое бы ни за что не упустили и вывалили новость в расчете на очередной срач в комментах.
Ответ GBale
не фанат ни Шона ни Хамзата, но там вроде как не было оскорбления матери
Было оскорбление: не "son of a bit**", которое американцы в основном в прикол могут сказать. а более жесткое и прямолинейное "son of a who**"
А Хамзат стебал Шона на тему отца. Или это другое?
А может кто нибудь мне прислать пруф о том,что Стрикленд оскорбил его маму
Я смотрел конференцию и не слышал такого
Ответ Максим Иванов
А может кто нибудь мне прислать пруф о том,что Стрикленд оскорбил его маму Я смотрел конференцию и не слышал такого
Там вроде была фраза где то son of bit.., точно не могу сказать в каком эпизоде, но вроде на последнем стердауне,то ли после пинка.
этот поросенок то куда полез
Ну типичный такой желтушный журнашлюх, пытающийся развести раздор и срач, Шон про него все правильно сказал.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Хамзат сказал: «Извини меня. Сердце есть, а тело не слушается». Интервью с братом Чимаева
12 мая, 11:07
Брат Чимаева о поражении Хамзата от Стрикленда: «Была проблема с весогонкой: вставал вопрос, отменять бой или рисковать. Когда оставалось 1,2 кг, организм отказал»
12 мая, 06:00Видео
Пуляев – о поражении Чимаева Стрикленду: «Когда гоняешь больше 15 кг, как бы ты не восстановился, будет очень тяжело выступить на 100%. 20 кг – это слишком много»
11 мая, 10:18
Рекомендуем
Главные новости
Шон О’Мэлли: «Задница Перейры больше, чем у какой-нибудь майамской сучки с пластикой. Я смотрел на нее секунд семь»
56 минут назадФото
Россиянка Диана Авсарагова подписала контракт с промоушеном RAF
сегодня, 07:59
Джон Джонс и Кейн Веласкес выступят аналитиками на турнире MVP MMA
сегодня, 07:32
Джейк Пол: «Я против Канело, он сказал, что на связи. $200 млн для него»
сегодня, 07:10
Турнир MVP MMA: Раузи – Карано, Нганну – Линс, Диаз – Перри и другие бои
сегодня, 07:00
Валуев – о решении World Boxing снять ограничения с белорусских спортсменов: «Они хотят, чтобы белорусы выступали, а мы на это смотрели. Это провокация»
вчера, 18:28
Тренер Сен-Пьера: «Чимаев, приезжай тренироваться со мной. Обещаю: ты не будешь выдыхаться в боях. Привози с собой Царукяна»
вчера, 18:10
Белал – о Стрикленде: «Надеюсь, однажды я выйду с этим клоуном в клетку и заставлю его истекать кровью»
вчера, 17:10
Брэди раскритиковал Чимаева и Стрикленда: «Если ты говоришь о моей маме, моей религии – я буду драться с тобой, даже на парковке. Как Питер и петух в «Гриффинах» – всегда дерутся»
вчера, 16:03
Том Аспиналл: «Думал, что Хамзат легко выиграет. Хочу увидеть реванш»
вчера, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем