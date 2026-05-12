Стрикленд ответил Хельвани: «Паразит, которого я никогда не уважал. Ты слабый человек, которого я и дальше буду избегать»

Стрикленд жестко высказался после критики Хельвани.

Чемпион UFC Шон Стрикленд отреагировал на критику со стороны журналиста Ариэля Хельвани .

«Поэтому я и не общаюсь с ним [Хельвани] в СМИ. Это паразит, которого я никогда не уважал. С самого момента знакомства с этим человеком я понял, на что он способен. В конечном итоге, ненависть между нами была реальной: то, что он говорил обо мне, было неправдой. То, что я говорил о нем, тоже было неправдой.

Вот что делают с людьми ненависть и гнев, и, возможно, эти чувства все еще остались, но мы достигли взаимоуважения ценой крови, и я никогда не ожидал, что человек его уровня сможет это понять... Ты есть и всегда будешь жалким паразитом ММА, который ничего не сделал, кроме как критиковал людей, которые лучше тебя.

Однажды он лично поблагодарил меня за то, что я встал на защиту Израиля во время седьмой волны атак. Я остаюсь при своем мнении, но с течением времени мои взгляды кардинально изменились. Сначала речь шла о спасении заложников, а потом все превратилось в коллективное наказание, направленное против женщин и детей.

Я бы без сомнения сказал, что шутка про aipac (американо-израильский комитет по общественным связям – примечание Спортс’‘ ), возможно, задела его за живое, судя по тому, как часто он повторял, что «поддержка Израиля для него важна»... Так что, повторюсь, ты слабый человек, которого я и дальше буду избегать», – написал в соцсетях Стрикленд.

UFC обновил рейтинг P4P: Стрикленд – седьмой, Чимаев – 10-й

Хельвани – об извинениях Стрикленда перед Чимаевым: «Обман и трусливая херня. Ты оскорбил мать Хамзата!»