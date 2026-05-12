  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Стрикленд ответил Хельвани: «Паразит, которого я никогда не уважал. Ты слабый человек, которого я и дальше буду избегать»
5

Стрикленд ответил Хельвани: «Паразит, которого я никогда не уважал. Ты слабый человек, которого я и дальше буду избегать»

Стрикленд жестко высказался после критики Хельвани.

Чемпион UFC Шон Стрикленд отреагировал на критику со стороны журналиста Ариэля Хельвани.

«Поэтому я и не общаюсь с ним [Хельвани] в СМИ. Это паразит, которого я никогда не уважал. С самого момента знакомства с этим человеком я понял, на что он способен. В конечном итоге, ненависть между нами была реальной: то, что он говорил обо мне, было неправдой. То, что я говорил о нем, тоже было неправдой.

Вот что делают с людьми ненависть и гнев, и, возможно, эти чувства все еще остались, но мы достигли взаимоуважения ценой крови, и я никогда не ожидал, что человек его уровня сможет это понять... Ты есть и всегда будешь жалким паразитом ММА, который ничего не сделал, кроме как критиковал людей, которые лучше тебя.

Однажды он лично поблагодарил меня за то, что я встал на защиту Израиля во время седьмой волны атак. Я остаюсь при своем мнении, но с течением времени мои взгляды кардинально изменились. Сначала речь шла о спасении заложников, а потом все превратилось в коллективное наказание, направленное против женщин и детей.

Я бы без сомнения сказал, что шутка про aipac (американо-израильский комитет по общественным связям – примечание Спортс’‘), возможно, задела его за живое, судя по тому, как часто он повторял, что «поддержка Израиля для него важна»... Так что, повторюсь, ты слабый человек, которого я и дальше буду избегать», – написал в соцсетях Стрикленд.

UFC обновил рейтинг P4P: Стрикленд – седьмой, Чимаев – 10-й

Хельвани – об извинениях Стрикленда перед Чимаевым: «Обман и трусливая херня. Ты оскорбил мать Хамзата!»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Шона Стрикленда
logoАриэль Хельвани
logoMMA
logoUFC
logoШон Стрикленд
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Стрикленд красавчик, а еврей разжигает.
Ответ Fizkultprivet
Стрикленд красавчик, а еврей разжигает.
Разделяй и властвуй, вот их девиз.
Ответ Арни Терминатор
Разделяй и властвуй, вот их девиз.
🤝🤝🤝
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Хамзат сказал: «Извини меня. Сердце есть, а тело не слушается». Интервью с братом Чимаева
12 мая, 11:07
Диаз – о фейковом конфликте Чимаева и Стрикленда: «Обнимаются и показывают любовь, словно сучки. Я бы не смог спать по ночам, если бы всех обманывал»
12 мая, 07:00
Брат Хамзата Чимаева: «Мы запросили реванш со Стриклендом. В октябре будет турнир в Абу-Даби, хотим это сделать»
12 мая, 06:11
Рекомендуем
Главные новости
Джон Джонс и Кейн Веласкес выступят аналитиками на турнире MVP MMA
21 минуту назад
Джейк Пол: «Я против Канело, он сказал, что на связи. $200 млн для него»
43 минуты назад
Валуев – о решении World Boxing снять ограничения с белорусских спортсменов: «Они хотят, чтобы белорусы выступали, а мы на это смотрели. Это провокация»
вчера, 18:28
Тренер Сен-Пьера: «Чимаев, приезжай тренироваться со мной. Обещаю: ты не будешь выдыхаться в боях. Привози с собой Царукяна»
вчера, 18:10
Белал – о Стрикленде: «Надеюсь, однажды я выйду с этим клоуном в клетку и заставлю его истекать кровью»
вчера, 17:10
Брэди раскритиковал Чимаева и Стрикленда: «Если ты говоришь о моей маме, моей религии – я буду драться с тобой, даже на парковке. Как Питер и петух в «Гриффинах» – всегда дерутся»
вчера, 16:03
Том Аспиналл: «Думал, что Хамзат легко выиграет. Хочу увидеть реванш»
вчера, 15:55
Мухаммад Мокаев подерется с Хорхе Калво Мартиной в промоушене Илии Топурии WOW
вчера, 15:12
Жорж Сен-Пьер: «Решение было правильным, Стрикленд выиграл последний раунд»
вчера, 13:55
Андрей Корешков: «В Чечне Чимаева многие не поймут. Западло принимать такие высказывания и потом жать руку»
вчера, 13:21
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем