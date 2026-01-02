Эрлинг Холанд подарил Арману Царукяну футболку с личным автографом.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отправил бойцу легкого веса UFC Арману Царукяну футболку с личным автографом.

Видео распаковки подарка Царукян опубликовал в личном телеграм-канале.

Царукян в последний раз выходил в октагон в ноябре, когда победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Он идет на серии из пяти побед.

Арману Царукяну подарили квартиру в Ереване после схватки с Шарой Буллетом

Арман Царукян: «В 2026 году стану чемпионом. Титул привезу в Россию»