Эрлинг Холанд подарил Арману Царукяну футболку с личным автографом
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отправил бойцу легкого веса UFC Арману Царукяну футболку с личным автографом.
Видео распаковки подарка Царукян опубликовал в личном телеграм-канале.
Царукян в последний раз выходил в октагон в ноябре, когда победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Он идет на серии из пяти побед.
Арману Царукяну подарили квартиру в Ереване после схватки с Шарой Буллетом
Арман Царукян: «В 2026 году стану чемпионом. Титул привезу в Россию»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал Армана Царукяна
