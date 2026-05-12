Брат Чимаева – о весе Хамзата перед боем со Стриклендом: «За две недели до поединка он весил 97 кг. После взвешивания набрал 5-6 кг»

Артур Чимаев рассказал, как менялся вес Хамзата перед боем со Стриклендом .

«После взвешивания Хамзат набрал буквально 5-6 кг. В какой момент он весил 105 кг? Когда объявили бой со Стриклендом. Начался тренировочный процесс, у него ушло 3-5 кг – в общем, за две недели до боя он весил 97 кг», – сказал Артур Чимаев в интервью корреспонденту Спортса’’ Вадиму Тихомирову.

На UFC 328 Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду раздельным решением судей и отдал пояс в среднем весе. Для него это первое поражение в карьере.

