  • Брат Чимаева – о весе Хамзата перед боем со Стриклендом: «За две недели до поединка он весил 97 кг. После взвешивания набрал 5-6 кг»
Артур Чимаев рассказал, как менялся вес Хамзата перед боем со Стриклендом.

«После взвешивания Хамзат набрал буквально 5-6 кг. В какой момент он весил 105 кг? Когда объявили бой со Стриклендом. Начался тренировочный процесс, у него ушло 3-5 кг – в общем, за две недели до боя он весил 97 кг», – сказал Артур Чимаев в интервью корреспонденту Спортса’’ Вадиму Тихомирову.

На UFC 328 Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду раздельным решением судей и отдал пояс в среднем весе. Для него это первое поражение в карьере.

Шон Стрикленд: «Чимаев не сделал вес. Не знаю, как UFC его пропустили»

Брат Чимаева о поражении Хамзата от Стрикленда: «Была проблема с весогонкой: вставал вопрос, отменять бой или рисковать. Когда оставалось 1,2 кг, организм отказал»

Надо запрещать весосгонку
Сколько можно оправдываться весом, это уже смешно, профессиональный боец, получивший дату боя в своем весе, должен делать вес к этой дате, а сколько он там отожрался из за отсутствия дисциплины - никого не интересует, это только его проблема. Тем более боец который поднялся с дивизиона ниже.
Всё это смотрится забавно с точки зрения лудоманов и ставочников, Чимаев был однозначным фаворитом, но кто знал что этот дядя, еле еле уложится в вес и будет терять сознание на весогонке
Ответ <<Amstel Trigun>>
При чем тут лудоманы ?
Ответ <<Amstel Trigun>>
Ты видимо и есть лудоман
А зачем столько весить то? Надо меньше жрать, твой брат - свиноматка.
