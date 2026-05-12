Брат Чимаева – о весе Хамзата перед боем со Стриклендом: «За две недели до поединка он весил 97 кг. После взвешивания набрал 5-6 кг»
Брат Чимаева рассказал, как менялся вес Хамзата перед боем со Стриклендом.
Артур Чимаев рассказал, как менялся вес Хамзата перед боем со Стриклендом.
«После взвешивания Хамзат набрал буквально 5-6 кг. В какой момент он весил 105 кг? Когда объявили бой со Стриклендом. Начался тренировочный процесс, у него ушло 3-5 кг – в общем, за две недели до боя он весил 97 кг», – сказал Артур Чимаев в интервью корреспонденту Спортса’’ Вадиму Тихомирову.
На UFC 328 Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду раздельным решением судей и отдал пояс в среднем весе. Для него это первое поражение в карьере.
Шон Стрикленд: «Чимаев не сделал вес. Не знаю, как UFC его пропустили»
Брат Чимаева о поражении Хамзата от Стрикленда: «Была проблема с весогонкой: вставал вопрос, отменять бой или рисковать. Когда оставалось 1,2 кг, организм отказал»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’’
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо запрещать весосгонку
Сколько можно оправдываться весом, это уже смешно, профессиональный боец, получивший дату боя в своем весе, должен делать вес к этой дате, а сколько он там отожрался из за отсутствия дисциплины - никого не интересует, это только его проблема. Тем более боец который поднялся с дивизиона ниже.
Жесть
Всё это смотрится забавно с точки зрения лудоманов и ставочников, Чимаев был однозначным фаворитом, но кто знал что этот дядя, еле еле уложится в вес и будет терять сознание на весогонке
Всё это смотрится забавно с точки зрения лудоманов и ставочников, Чимаев был однозначным фаворитом, но кто знал что этот дядя, еле еле уложится в вес и будет терять сознание на весогонке
При чем тут лудоманы ?
Всё это смотрится забавно с точки зрения лудоманов и ставочников, Чимаев был однозначным фаворитом, но кто знал что этот дядя, еле еле уложится в вес и будет терять сознание на весогонке
Ты видимо и есть лудоман
А зачем столько весить то? Надо меньше жрать, твой брат - свиноматка.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем