  • Энцо с голом на 94-й и 8.3 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ман Сити» – «Челси». У Родри 8.2 балла, у Холанда – 7.1, у Палмера – 6.2
3

Энцо с голом на 94-й и 8.3 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ман Сити» – «Челси». У Родри 8.2 балла, у Холанда – 7.1, у Палмера – 6.2

У Энцо Фернандеса высшая оценка по Индексу ГОЛа за матч «Ман Сити» – «Челси».

Согласно Индексу ГОЛа, лучшим игроком матча «Манчестер Сити» – «Челси» (1:1) в 20-м туре АПЛ стал Энцо Фернандес.

Полузащитник «Челси» сравнял счет на четвертой добавленной ко 2-му тайму минуте и был оценен на 8.3 балла. Оценки выше 7 баллов в составе лондонцев также получили Мало Гюсто (7.4) и Трево Чалоба (7.0). У Бенуа Бадьяшиля 6.9 баллов, Рис Джеймс получил оценку 6.8, голкипер Филип Йоргенсен – оценку 6.6. У Джоша Ачимпонга 6.4 балла, у Педру Нету – 6.3 балла, у Жоао Педро – 6.2. Коул Палмер тоже получил оценку 6.2, самый низкий балл среди игроков «Челси» у Эстевао (5.9).

Среди игроков «Манчестер Сити» самый высокий балл у Родри – 8.2. Тиджани Рейндерс получил 7.7 балла, Матеуш Нунеш и Нико О’Райли – по 7,5 балла. Игра Рубена Диаша оценена на 7.3 балла, у Эрлинга Холанда и Джанлуиджи Доннаруммы по 7.1 балла, у Йошко Гвардиола – 7.0. Филип Фоден получил оценку 6.7, Райан Шерки – 6.6, Бернарду Силва – 6.5.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ГОЛ
