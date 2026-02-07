«Мы вернемся, отряхнемся и пойдем дальше». Лопес прокомментировал поражение от Волкановски

Диего Лопес прокомментировал поражение от Александра Волкановски.

Боец полулегкого дивизиона UFC Диего Лопес прокомментировал поражение от Александра Волкановски .

«Ну что ж, в жизни есть вещи, которые просто нужно принять и двигаться дальше. Мы продолжим работать. Нам многое стоило добраться до этого момента, и мы не собираемся останавливаться. Мы вернемся, отряхнемся и пойдем дальше.

Каждый бой – разный, каждый бой ставит перед тобой новые задачи, особенно когда ты дерешься с одним из величайших бойцов всех времен. Могли ли мы сделать больше? Конечно. Мы никогда не будем полностью удовлетворены, потому что всегда будет ощущение, что можно было сделать еще больше.

Но мы двигались, били ногами, переводили его в партер, контролировали, пытались провести сабмишен, наносили тяжелые удары, снова переводили, защищались от тейкдаунов, резали углы. Но иногда, даже когда ты делаешь все, этого оказывается недостаточно. Я здоров, моя семья здорова, моя команда здорова. Значит, все в порядке», – написал Лопес в социальных сетях.

Напомним, Волкановски победил Лопеса в главном событии UFC 325 и сохранил титул чемпиона полулегкого веса.

