Шамиль Мусаев уступил Рамазану Курамагомедову на PFL Dubai. Это его первое поражение в карьере
7 февраля в ОАЭ проходит турнир PFL Dubai. В соглавном событии ивента состоялся титульный поединок в полусреднем весе между Шамилем Мусаевым и Рамазаном Курамагомедовым.
Курамагомедов победил единогласным решением судей (48-46 – трижды).
Для Мусаева это поражение стало первым в карьере. Во время поединка рефери Джон Маккарти снял с него балл за нелегальный удар коленом.
Теперь профессиональный рекорд Мусаева – 20-1-1.
3-2 по раундам в пользу рамазана(не считая снятый балл) топовый бой, мусаев конечно начал очень плохо, но пережил нокдаун, вышел из удушения, и перехватил инициативу в чемпионских раундах, хотелось бы увидеть обоих в ufc
Жаль, что Рамазан завершил карьеру. Очень интересный боец. Шамиль конечно проиграл тактически, лишь за счёт характера, смог не проиграть досрочно и немного перевернуть бой
Для Мусаева его запрещённый удар сыграл злую шутку , который позволил Рамазану вернуться в бой после провального 4го раунда
