Шамиль Мусаев уступил Рамазану Курамагомедову на PFL Dubai. Это его первое поражение в карьере

7 февраля в ОАЭ проходит турнир PFL Dubai. В соглавном событии ивента состоялся титульный поединок в полусреднем весе между Шамилем Мусаевым и Рамазаном Курамагомедовым .

Курамагомедов победил единогласным решением судей (48-46 – трижды).

Для Мусаева это поражение стало первым в карьере. Во время поединка рефери Джон Маккарти снял с него балл за нелегальный удар коленом.

Теперь профессиональный рекорд Мусаева – 20-1-1.

PFL Dubai: Нурмагомедов против Дэвиса, Мусаев проиграл Курамагомедову и другие бои