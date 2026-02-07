Умар Нурмагомедов: «Не верю, что О’Мэлли согласится на поединок со мной»

Умар Нурмагомедов сомневается, что Шон О’Мэлли согласится на бой с ним.

Боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов сомневается, что Шон О’Мэлли согласится на поединок с ним.

«Относительно будущего – я готов драться с кем угодно, где угодно, когда угодно. Если они проводят реванш [между Яном и Двалишвили ], то хотелось бы подраться за претендентский бой с О’Мэлли.

Но я тяжело верю, что О’Мэлли согласится, что UFC сделает этот бой. Я в это тяжело верю. Если не с ним, то с кем угодно. Мне без разницы. Летом в Абу-Даби будет турнир, я мог бы провести пятираундовый бой, возглавить турнир. Было бы отлично», – сказал Нурмагомедов.

Напомним, что Умар Нурмагомедов победил судейским решением Дейвисона Фигейредо в прелимах UFC 324.

