Умар Нурмагомедов: «Не верю, что О’Мэлли согласится на поединок со мной»

Умар Нурмагомедов сомневается, что Шон О’Мэлли согласится на бой с ним.

Боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов сомневается, что Шон О’Мэлли согласится на поединок с ним.

«Относительно будущего – я готов драться с кем угодно, где угодно, когда угодно. Если они проводят реванш [между Яном и Двалишвили], то хотелось бы подраться за претендентский бой с О’Мэлли.

Но я тяжело верю, что О’Мэлли согласится, что UFC сделает этот бой. Я в это тяжело верю. Если не с ним, то с кем угодно. Мне без разницы. Летом в Абу-Даби будет турнир, я мог бы провести пятираундовый бой, возглавить турнир. Было бы отлично», – сказал Нурмагомедов.

Напомним, что Умар Нурмагомедов победил судейским решением Дейвисона Фигейредо в прелимах UFC 324.

Менеджер Умара – о возможном поединке с О’Мэлли: «Все движется в этом направлении»

Нурмагомедовы, Диаз, Емельяненко – кто самые успешные родные братья в ММА?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Gorilla Fighting
Шон точно будет бегать от всех и надеяться получить титульник с Яном. Если проиграет кому-то, то о титульнике можно забыть
Ну зная UFC и историю с Лопесом. Могут дать О’Мэлли бой за титул.После реванша Петра и Мераба.Но было бы спроведливо бой Умара и О’Мэлли прентенденский.
Ответ Сергей Елизаров
Ну зная UFC и историю с Лопесом. Могут дать О’Мэлли бой за титул.После реванша Петра и Мераба.Но было бы спроведливо бой Умара и О’Мэлли прентенденский.
Если бы выиграл Мераб, ему бы дали Умара 100%. Если сейчас выиграет Петр, конечно титульник дадут О’Мэйли. Поэтому ему выгодно просто подождать.
Ответ San9
Если бы выиграл Мераб, ему бы дали Умара 100%. Если сейчас выиграет Петр, конечно титульник дадут О’Мэйли. Поэтому ему выгодно просто подождать.
Тут даже если Мераб проиграет ему могут дать Умара.Тем более если Петр выиграет как раз реванш с О’Мэлли Петру интересней.Но если выиграет Мераб тут согласен с О’Мэлли 3 бой нет смысла.
Если Дана заинтересуется этим боем, то крашенному сложно будет откосить. А так цветной будет сидеть на опе и ждать чем завершится бой Яна и грузина.
