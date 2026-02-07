Курамагомедов завоевал пояс PFL и завершил карьеру после победы
7 февраля в ОАЭ проходит турнир PFL Dubai. В соглавном событии ивента состоялся титульный бой в полусреднем весе между Шамилем Мусаевым и Рамазаном Курамагомедовым.
Курамагомедов победил единогласным решением судей (48-46 – трижды).
После поединка 29-летний боец объявил о завершении карьеры. Его профессиональный рекорд – 14-0.
PFL Dubai: Нурмагомедов против Дэвиса, Мусаев проиграл Курамагомедову и другие бои
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
4 комментария
ничего себе, как я это пропустил
Бой хороший был. А почему завершил? Пропустил в транслации
я сам в шоке, тоже пропустил в трансляции, 29 лет, карьера в самом разгаре, в любом случае это его выбор, оба достойные бойцы
Сказал, хватит уже, к 30 пора заканчивать. Решил до боя ещё.
