4

Курамагомедов завоевал пояс PFL и завершил карьеру после победы

7 февраля в ОАЭ проходит турнир PFL Dubai. В соглавном событии ивента состоялся титульный бой в полусреднем весе между Шамилем Мусаевым и Рамазаном Курамагомедовым.

Курамагомедов победил единогласным решением судей (48-46 – трижды).

После поединка 29-летний боец объявил о завершении карьеры. Его профессиональный рекорд – 14-0.

PFL Dubai: Нурмагомедов против Дэвиса, Мусаев проиграл Курамагомедову и другие бои

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoMMA
Рамазан Курамагомедов
PFL
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
ничего себе, как я это пропустил
Бой хороший был. А почему завершил? Пропустил в транслации
Ответ Cepoe Mope
Бой хороший был. А почему завершил? Пропустил в транслации
я сам в шоке, тоже пропустил в трансляции, 29 лет, карьера в самом разгаре, в любом случае это его выбор, оба достойные бойцы
Ответ Cepoe Mope
Бой хороший был. А почему завершил? Пропустил в транслации
Сказал, хватит уже, к 30 пора заканчивать. Решил до боя ещё.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Деметриус Джонсон: «У Царукяна будет длинная карьера с минимальными повреждениями. Он может стать чемпионом»
сегодня, 18:03
Жорж Сен-Пьер: «Мне нравится уходить... Но я обожаю возвращаться»
сегодня, 16:40
Арман Царукян встретился с Джейком Полом в Ереване
сегодня, 15:53Видео
Ислам Махачев встретился с президентом Сербии и подарил ему перчатки с боя против Джека Делла Маддалены
сегодня, 14:10Фото
Стивенсон – о Топурии: «Уровень мастерства несравним. Cкажите ему, чтобы приходил драться со мной»
сегодня, 14:01
Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли могут провести бой 9 мая в Манчестере
сегодня, 13:02
Даниэль Кормье: «Джонс хотел, чтобы люди узнали, что он травмирован. У него больше ничего не осталось»
сегодня, 12:18
Петру Яну исполнилось 33 года
сегодня, 11:35
Ислам Махачев назвал лучший гол в футболе: «Ибрагимович через себя. Очень красиво»
сегодня, 10:54
Адесанья – о планах после завершения карьеры: «Могу быть диджеем. Были предложения из Голливуда»
сегодня, 10:23
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем