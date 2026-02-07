Курамагомедов завоевал пояс PFL и завершил карьеру после победы

7 февраля в ОАЭ проходит турнир PFL Dubai. В соглавном событии ивента состоялся титульный бой в полусреднем весе между Шамилем Мусаевым и Рамазаном Курамагомедовым .

Курамагомедов победил единогласным решением судей (48-46 – трижды).

После поединка 29-летний боец объявил о завершении карьеры. Его профессиональный рекорд – 14-0.

