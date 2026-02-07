Усман Нурмагомедов – о победе над Дэвисом: «Хотел дать ему поработать, включить борьбу и прикончить на настиле. Я же правша, а сегодня получилось задушить левой»
Усман Нурмагомедов оценил титульный бой против Алфи Дэвиса.
Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов прокомментировал победу над Алфи Дэвисом.
«Все прошло, как я планировал. Хотел дать ему поработать, потом включить борьбу и прикончить на настиле. Если честно, я же правша, а сегодня получилось сделать это [задушить] левой рукой. Рад, что так закончилось.
После боя с Полом Хьюзом [октябрь 2025-го] я мало времени провел с семьей, чуть ли не сразу поехал на следующий тренировочный лагерь, так что хочу отдохнуть. Мой отец здесь, это все благодаря ему», – сказал Усман Нурмагомедов.
На турнире PFL в Дубае Нурмагомедов в третьем раунде задушил Дэвиса и защитил пояс в легком весе.
Усману просто не с кем драться. Задушил соперника в титульнике и по-прежнему не проигрывает
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да, после этого боя можно только добрым словом вспоминать Пола Хьюза, который хотя бы конкуренцию составил.
Откровенно ему делать нечего в ПФЛ, переходить надо в юфс
