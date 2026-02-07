Усман Нурмагомедов победил Алфи Дэвиса в главном событии PFL Dubai

7 февраля в ОАЭ прошел турнир PFL Dubai. В главном событии ивента состоялся титульный поединок в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Алфи Дэвисом.

Нурмагомедов победил удушающим приемом в третьем раунде.

Россиянин до этого дрался в октябре, когда победил Пола Хьюза судейским решением. Его профессиональный рекорд – 21-0.

