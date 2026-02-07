7

Усман Нурмагомедов победил Алфи Дэвиса в главном событии PFL Dubai

7 февраля в ОАЭ прошел турнир PFL Dubai. В главном событии ивента состоялся титульный поединок в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Алфи Дэвисом.

Нурмагомедов победил удушающим приемом в третьем раунде.

Россиянин до этого дрался в октябре, когда победил Пола Хьюза судейским решением. Его профессиональный рекорд – 21-0.

Усман Нурмагомедов оказался тяжелее Алфи Дэвиса перед боем в Дубае

Хабиб – об Усмане: «За последний год он сильно вырос. Считаю, что он уже на уровне топов легкого веса UFC»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoУсман Нурмагомедов
PFL
logoMMA
Алфи Дэвис
легкий вес (MMA)
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пора в ЮФС, но начинать нужно с боев попроще, чтобы вкатиться. Оппозиция конечно ужас в ПФЛ
Ответ Артём Шамшин
Пора в ЮФС, но начинать нужно с боев попроще, чтобы вкатиться. Оппозиция конечно ужас в ПФЛ
Оппозиция в UFC не сильно лучше в 155 lbs
Нужно уходить на повышение. Усман слишком хорош для пфл, вне конкуренции
Ответ Cepoe Mope
Нужно уходить на повышение. Усман слишком хорош для пфл, вне конкуренции
Предыдущий соперник, ирландец вполне себе приличный боец, уровня топ 10 юфс
доболтался дэвис, а усману стоило бы перейти в ufc оппозиция слишком слабая в pfl
Алфи это вообще какой то клоун, а не боец
