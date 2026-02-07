Усман Нурмагомедов победил Алфи Дэвиса в главном событии PFL Dubai
7 февраля в ОАЭ прошел турнир PFL Dubai. В главном событии ивента состоялся титульный поединок в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Алфи Дэвисом.
Нурмагомедов победил удушающим приемом в третьем раунде.
Россиянин до этого дрался в октябре, когда победил Пола Хьюза судейским решением. Его профессиональный рекорд – 21-0.
Усман Нурмагомедов оказался тяжелее Алфи Дэвиса перед боем в Дубае
Хабиб – об Усмане: «За последний год он сильно вырос. Считаю, что он уже на уровне топов легкого веса UFC»
Пора в ЮФС, но начинать нужно с боев попроще, чтобы вкатиться. Оппозиция конечно ужас в ПФЛ
Оппозиция в UFC не сильно лучше в 155 lbs
Нужно уходить на повышение. Усман слишком хорош для пфл, вне конкуренции
Предыдущий соперник, ирландец вполне себе приличный боец, уровня топ 10 юфс
доболтался дэвис, а усману стоило бы перейти в ufc оппозиция слишком слабая в pfl
Красавчик.
Алфи это вообще какой то клоун, а не боец
