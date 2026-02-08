20

UFC Fight Night 266: Баутиста задушил Оливейру, Алмейда проиграл Куниеву и другие бои

В ночь на 8 февраля в Лас-Вегасе (США) прошел турнир UFC Fight Night 266.

Главным событием стал бой в легчайшем весе между Марио Баутистой (17-3) и Винисиусом Оливейрой (23-4). Баутиста победил удушающим во втором раунде.

Другие бои турнира:

● Кьодзи Хоригучи (36-5) победил Амира Альбази (17-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

Жаилтон Алмейда (22-5) проиграл Ризвану Куниеву (13-3-1) единогласным решением судей (27-30, 27-30, 28-29);

● Михал Олексейчук (22-9) победил Марка-Андре Баррио (17-11) единогласным решением судей (29-28 – трижды);

● Фарид Башарат (15-0) победил Жана Мацумото (17-2) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29);

● Даниил Донченко (14-2) победил Алекса Мороно (24-13) единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27);

● Николай Веретенников (14-7) нокаутировал Нико Прайса (16-10) в первом раунде;

● Якуб Виклаш (18-3-2) победил Муина Гафурова (20-7) удушающим в третьем раунде.

Самый загадочный российский боец в UFC: попадался на допинге, Хабиб отправлял в лигу его бои

После тухлого боя тяжей, Хоригучи как глоток свежего воздуха.
До главного боя админы не дотянули, уснули ))
ахах, 29:28, один судья из ирака наверное был
Альмейду можно увольнять
Ответ Kluivert-88
Альмейду можно увольнять
Зачем? Он проиграл в борьбе
Хоригучи мощный парень ,красавец ! После возвращения еще лучше будто стал ,чем был до этого 💪
Вот тебе и кот, Альбази.
Проснулся ради боя Хоригучи. В принципе, не пожалел, что посмотрел на его очередную бодрую и уверенную победу. Японский живчик. Лихо по октагону передвигается
Жестко, уже после колена был в нокауте
Сколько там ударов еще сверху залетело
Молодец Ризван,забрал ,с Альмейдой всегда так не легко ,но Ризван справился уверенно и в концовке еще зарубиться предложил 👌💪
Ужас, я думал, это полутяжи, а это полулегковесы... Скорости как у пенсионеров.
