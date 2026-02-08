UFC Fight Night 266: Баутиста задушил Оливейру, Алмейда проиграл Куниеву и другие бои

В ночь на 8 февраля в Лас-Вегасе (США) прошел турнир UFC Fight Night 266.

Главным событием стал бой в легчайшем весе между Марио Баутистой (17-3) и Винисиусом Оливейрой (23-4). Баутиста победил удушающим во втором раунде.

Другие бои турнира :

● Кьодзи Хоригучи (36-5) победил Амира Альбази (17-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

● Жаилтон Алмейда (22-5) проиграл Ризвану Куниеву (13-3-1) единогласным решением судей (27-30, 27-30, 28-29);

● Михал Олексейчук (22-9) победил Марка-Андре Баррио (17-11) единогласным решением судей (29-28 – трижды);

● Фарид Башарат (15-0) победил Жана Мацумото (17-2) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29);

● Даниил Донченко (14-2) победил Алекса Мороно (24-13) единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27);

● Николай Веретенников (14-7) нокаутировал Нико Прайса (16-10) в первом раунде;

● Якуб Виклаш (18-3-2) победил Муина Гафурова (20-7) удушающим в третьем раунде.

