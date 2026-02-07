Евлоев – о желании Царукяна перейти в полулегкий вес: «Не хочу говорить ничего против Армана, но титул принадлежит мне»

Мовсар Евлоев отреагировал на желание Армана Царукяна перейти в полулегкий вес.

Боец UFC Мовсар Евлоев отреагировал на желание Армана Царукяна перейти в полулегкий дивизион.

Ранее Царукян заявил , что может спуститься в весе ради титульного поединка.

«Мы тренировались вместе с Арманом. Мы общаемся, мы друзья. Я не хочу говорить ничего против него, но титул в полулегком весе принадлежит мне. И я не хочу позволять кому-либо даже думать о моем поясе», – сказал Евлоев.

Евлоев в последний раз дрался в декабре 2024-го, когда выиграл у Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей. Он идет на серии из девяти побед в UFC.

