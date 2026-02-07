  • Спортс
16

Евлоев – о желании Царукяна перейти в полулегкий вес: «Не хочу говорить ничего против Армана, но титул принадлежит мне»

Мовсар Евлоев отреагировал на желание Армана Царукяна перейти в полулегкий вес.

Боец UFC Мовсар Евлоев отреагировал на желание Армана Царукяна перейти в полулегкий дивизион.

Ранее Царукян заявил, что может спуститься в весе ради титульного поединка.

«Мы тренировались вместе с Арманом. Мы общаемся, мы друзья. Я не хочу говорить ничего против него, но титул в полулегком весе принадлежит мне. И я не хочу позволять кому-либо даже думать о моем поясе», – сказал Евлоев.

Евлоев в последний раз дрался в декабре 2024-го, когда выиграл у Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей. Он идет на серии из девяти побед в UFC.

Евлоев – об отмене боя с Пико: «Заразился коронавирусом в Таиланде. Мое тело просто не было готово к поединку»

Мерфи – о бое с Евлоевым: «Буду охотиться за нокаутом»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Submission Radio
logoАрман Царукян
logoMMA
logoМовсар Евлоев
logoUFC
полулегкий вес
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чел , который дрался больше года назад и последние несколько боёв выиграл решением, ни одной победы в UFC нокаутом или болевым )Какой ты чемпион ? Дана в жизни не даст тебе за титул подраться, унылый ты господин .
Ответ Александр Сандалов
Чел , который дрался больше года назад и последние несколько боёв выиграл решением, ни одной победы в UFC нокаутом или болевым )Какой ты чемпион ? Дана в жизни не даст тебе за титул подраться, унылый ты господин .
А спинян чем лучше ? То-же дерется раз в два года, ему предложили бой против Гамрота он нагло соскочил
Ответ ubAA
А спинян чем лучше ? То-же дерется раз в два года, ему предложили бой против Гамрота он нагло соскочил
Не важно кто лучше, в такой лиге как UFC нужны зрелищные бойцы или доминаторы , зачем давать бой за титул кавказцу который за 7 боев в UFC , ладно с TKO, никого сабмишеном не победил ? Он дал пинка Мокаеву , который хотя бы ломал на болевой , это чудо ему зачем вытягивать на титул? Он Анкалаева не любит , но тот по сравнению с Евлоевым побеждает нормально хоть .
О каком титуле речь??
Ответ Aлександр Уланов
О каком титуле речь??
по сливу с боев, в этом он точно успешнее Царукяан
Ответ Aлександр Уланов
О каком титуле речь??
Видимо тот, которым владеет Волкановски 🤷🏻‍♂️
Царукян - Евлоев это с первой секунды же было бы валяние и до конца поединка.
Дана Уайт никогда такой титульник не поставит))
Ответ мохнатка
Царукян - Евлоев это с первой секунды же было бы валяние и до конца поединка. Дана Уайт никогда такой титульник не поставит))
Это было бы не валяние, а обалденная зрелищная борьба и грэплинг с постоянной сменой позиций. И Евлоев бы выиграл, потому что Арман в 66 кг пять раундов не смог бы нормально провести против такой машины.
Мовсару сейчас главное выступить против Мерфи.И при положительном исходе титульник обеспечен.Но если опять травма или что-то еще то повторит путь Шавката Рахманова.
Ответ Сергей Елизаров
Мовсару сейчас главное выступить против Мерфи.И при положительном исходе титульник обеспечен.Но если опять травма или что-то еще то повторит путь Шавката Рахманова.
Причем тут Рахмонов у которого 18 из 19 досрочки и который получил вторую тяжелую травму? как этот путь он повторит?
Он стока не скинет вы че,а если скинет полуживой в клетку не полезет
Ответ Katin Dag
Он стока не скинет вы че,а если скинет полуживой в клетку не полезет
У него рост 170, у того же ОМэлли 180, который в легчайшем
Ответ wowsergio
У него рост 170, у того же ОМэлли 180, который в легчайшем
Дело же не только в росте, Арман тот ещё кабанчик - крепкий парень, а кудрявый - от природы субтильный
Почти на 100% уверен, что Мовсар не завоюет титул в полулегком весе! К сожалению
