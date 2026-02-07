Евлоев – о желании Царукяна перейти в полулегкий вес: «Не хочу говорить ничего против Армана, но титул принадлежит мне»
Мовсар Евлоев отреагировал на желание Армана Царукяна перейти в полулегкий вес.
Боец UFC Мовсар Евлоев отреагировал на желание Армана Царукяна перейти в полулегкий дивизион.
Ранее Царукян заявил, что может спуститься в весе ради титульного поединка.
«Мы тренировались вместе с Арманом. Мы общаемся, мы друзья. Я не хочу говорить ничего против него, но титул в полулегком весе принадлежит мне. И я не хочу позволять кому-либо даже думать о моем поясе», – сказал Евлоев.
Евлоев в последний раз дрался в декабре 2024-го, когда выиграл у Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей. Он идет на серии из девяти побед в UFC.
Евлоев – об отмене боя с Пико: «Заразился коронавирусом в Таиланде. Мое тело просто не было готово к поединку»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Submission Radio
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Дана Уайт никогда такой титульник не поставит))