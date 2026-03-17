Перейра – о переходе в тяжелый вес: «Даже если бы речь шла не о титульнике – я просто сказал UFC, что хочу драться в тяжах»
Боец UFC Алекс Перейра признался, что не стремится к титульным боям.
«Честно говоря, я просто хотел оставить пояс и драться с тяжеловесами, может быть, даже бороться за титул. Даже если бы речь шла не о титульнике – я просто сказал, что хочу провести бой в тяжелом весе. UFC действительно хорошо обо мне позаботились.
Мы заключили с UFC хороший последний контракт. Я просто дал им полную свободу действий – мне было все равно», – сказал Перейра.
Напомним, 14 июня Перейра подерется с Сирилом Ганом за временный пояс тяжелого дивизиона.
