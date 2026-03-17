  Перейра – о переходе в тяжелый вес: «Даже если бы речь шла не о титульнике – я просто сказал UFC, что хочу драться в тяжах»
Перейра – о переходе в тяжелый вес: «Даже если бы речь шла не о титульнике – я просто сказал UFC, что хочу драться в тяжах»

Алекс Перейра высказался о переходе в тяжелый дивизион UFC.

Боец UFC Алекс Перейра признался, что не стремится к титульным боям.

«Честно говоря, я просто хотел оставить пояс и драться с тяжеловесами, может быть, даже бороться за титул. Даже если бы речь шла не о титульнике – я просто сказал, что хочу провести бой в тяжелом весе. UFC действительно хорошо обо мне позаботились.

Мы заключили с UFC хороший последний контракт. Я просто дал им полную свободу действий – мне было все равно», – сказал Перейра.

Напомним, 14 июня Перейра подерется с Сирилом Ганом за временный пояс тяжелого дивизиона.

Ариэль Хельвани: «UFC в середине прошлой недели предложили Топурии выбор – Махачев или Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама. Оказалось, что тот не может драться»

Аспиналл – об анонсе поединка Гана и Перейры за временный пояс: «А кто еще может драться с Алексом? Тяжелый дивизион в заднице»

Временный пояс в бою который не войдет в статистику ?
Временный пояс в бою который не войдет в статистику ?
БольшойБесполезныйПояс. Big Useless Belt, BUB. Сейчас модно такие делать.
Материалы по теме
Оверим – о поединке Перейры и Гана: «Алексу будет проще, чем с Джонсом. Сирил больше ударник, чем борец»
15 марта, 12:32
Аспиналл – о карде Белого дома: «Куда пропал Джон? Мне казалось, что UFC сделают бои Топурии против Махачева и Перейры против Джонса»
9 марта, 12:47
Адесанья хочет победы Перейры над Ганом: «Сирил – серьезный соперник. Оба могут победить нокаутом»
9 марта, 09:54
Алджамейн Стерлинг: «У Стрикленда хорошие шансы победить Чимаева, если он выведет его из себя»
сегодня, 11:02
Хирн опроверг информацию о поединке Фьюри и Джошуа: «Ничего не согласовано. Соглашений нет»
сегодня, 10:43
Евлоев готов драться с Царукяном в полулегком дивизионе: «Посмотрим, сделает ли он вес. Ему придется много гонять и успеть правильно восстановиться»
сегодня, 10:06
Перейра верит, что подерется с Джонсом: «Если Джон хочет драться, кто будет соперником? Я»
сегодня, 09:51
Ян предложил тренировки Маску: «Илон, все еще хочешь подраться с Цукербергом? Я победил Двалишвили – его спарринг-партнера»
сегодня, 09:40
Шон О’Мэлли: «Поединок Чимаева и Стрикленда может быть скучным из-за Хамзата»
сегодня, 09:02
КроКопу предложили бой с Нганну: «Меня спросили: «За сколько?» Говорю: «$500 тысяч за бой и $19,5 млн за реакцию моей матери, когда она узнает, с кем я бьюсь»
сегодня, 08:24
UFC London: Евлоев против Мерфи, Пейдж – Паттерсон и другие бои
сегодня, 05:55
Жена Оливейры ответила Руффи: «Хочешь драку? Тогда устрой боксерский поединок, потому что это ##### MMA!»
сегодня, 05:38
Руффи – о выступлении Оливейры в бою с Холлоуэем: «Если вы идете только для того, чтобы кого-то схватить, вас ждет неудача в бизнесе UFC»
сегодня, 05:28
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем