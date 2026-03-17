Перейра верит, что подерется с Джонсом: «Если Джон хочет драться, кто будет соперником? Я»
Боец UFC Алекс Перейра верит, что подерется с Джоном Джонсом.
«Если я одолею Гана, то, думаю, бой с Джонсом случится. Сомневаюсь, что промоушен избавится от него в ближайшее время.
Если Джон хочет драться, кто будет соперником? Я», – сказал Перейра.
Напомним, 14 июня Перейра подерется с Сирилом Ганом за временный пояс тяжелого дивизиона.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Ariel Helwani Show
Ну Алекс для Джона - как дорогой подарок. Он такое любит.
Так Джонс не дурак, чтобы драться за гроши. Это Перейра соглашается на все условия Даны
Ты сначала читера пройди
