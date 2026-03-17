Евлоев готов драться с Царукяном в полулегком дивизионе: «Посмотрим, сделает ли он вес. Ему придется много гонять и успеть правильно восстановиться»

Евлоев отреагировал на желание Царукяна спуститься в полулегкий дивизион.

Боец UFC Мовсар Евлоев прокомментировал планы Армана Царукяна сменить весовую категорию.

– Арман сказал, что готов опуститься в полулегкий вес ради боя за пояс.

– Это хороший бой. Мне кажется, ему придется подождать своей очереди. Будем смотреть, сделает ли он вес.

Арман – достаточно популярный боец. Было бы интересно с ним подраться. Никакого неуважения к его персоне у меня нет, мы с ним хорошо общаемся.

Если придется подраться – кто я такой, чтобы отказываться? Думаю, физически он может спуститься, но не факт, что он будет эффективен в этой весовой категории. Ему придется гонять много веса и успеть правильно восстановиться. Если он верит, что от этого будет польза, – флаг в руки, – сказал Евлоев.

Царукян выступает в легком весе. Легкий и полулегкий дивизион разделяет 4,5 кг.

Напомним, в ночь с 21 на 22 марта Мовсар Евлоев подерется с Лероном Мерфи.

